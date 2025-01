La inscripción para participar de Emergentes 2025, la convocatoria que impulsa el Centro de Expresiones Contemporáneas de la Municipalidad de Rosario, invita a artistas de todo el país, con el objetivo puesto en impulsar el desarrollo de prácticas artísticas contemporáneas. Hasta el 16 de febrero, hay tiempo para presentar propuestas -preferentemente orientadas a temáticas relacionadas a la sostenibilidad ambiental y la ecología, en las siguientes categorías: Intervenciones en el espacio, Fotografía, Expresiones digitales, Producción audiovisual. “Emergentes es un programa muy importante en términos de política pública, y si continúa es también porque responde a una necesidad que plantean el contexto y el sector”, comenta Ernestina Fabbri, directora del CEC, a Rosario/12.

-Siento al CEC como la piedra basal de todo un proyecto cultural, ¿no?

-El año que viene el CEC cumple 30 años, o sea, cuando se inauguró, la escena en Rosario era muy diferente. Por un lado, se gestó desde el vínculo con los artistas; y por el otro, respondió a la necesidad de espacios diferentes. El CEC permite versatilidad en su uso e infinitas posibilidades de montaje, y fue muy significativo con respecto a la posibilidad de correrse de los límites, en términos de creación y de experimentación.

-En ese sentido, es una institución que ya tiene toda una historia que contar.

-Desde el año pasado, estamos reconstruyendo un poco esa historia, trabajando con dos historiadores y con la gente del CEC, que recopiló mucho material de archivo. Estamos trabajando la memoria institucional, viendo cómo fueron cambiando las escenas, y qué lugar fue ocupando el CEC; es algo que permite dar cuenta del crecimiento en relación a otros espacios, públicos y privados, así como del desarrollo de algunos grupos independientes. Es importante, porque a través de la memoria institucional se puede pensar un poco la historia de la ciudad en relación a la cultura, el arte y lo experimental.

En cuanto a Emergentes, Fabbri destaca que “a lo largo de los años, la convocatoria se fue transformando en función de las necesidades, y hemos incorporado también un apoyo económico para el desarrollo de la producción artística. Me parece importante, porque habla de un cambio en la escena del arte, en donde muchas veces el fomento a los artistas tenía que ver con ofrecer un lugar de visibilidad, pero en este caso también se hace un aporte económico, tan fundamental como la posibilidad de que el trabajo de los artistas se pueda ver y pueda circular. Este año también involucramos a otros profesionales, que puedan acompañar el proceso. Nos parecía fundamental, además de tener la posibilidad de producir, contar con la orientación de especialistas, que puedan guiar a cada uno de los artistas. Este año nos asociamos con Casa Vanzo Wernicke, residencia de artistas que depende de la Municipalidad, y que trabaja a nivel local con diferentes cápsulas temáticas. Este año, harán una cápsula especial que acompañe a los artistas seleccionados”.

Emergentes convoca a nivel nacional y vale aclarar: no remite a una franja etaria o edad determinada, basta con tener más de 18 años. “Emergentes no tiene que ver con una franja generacional, sino con pensar nuevos modos de producir, de hacer circular esa obra, y de generar nuevos vínculos con el público. Lo emergente se ubicaría en eso que todavía no tenemos muy claro cómo funciona, pero que de alguna manera rompe con los preceptos del arte más tradicional. Tampoco tiene que ver con lenguajes, porque podría ser una pintura, un dibujo o un grabado, el tema es cómo se piensa su producción, su circulación, y el vínculo con el público”, comenta la directora del CEC.

-¿La temática debe estar necesariamente relacionada con la ecología y el medioambiente?

-No es excluyente, pero quisimos explicitarlo porque es una temática que venimos trabajando; y en la línea de las prácticas culturales contemporáneas nos interesa saber cómo se piensa la crisis ambiental. Es un tema que nos interesa tanto como las nuevas implicancias del mundo digital. Las actividades que estamos pensando para este año serán un poco desde estas líneas: ¿cuáles son las prácticas que tenemos en la actualidad, que van a ir determinando y moldeando de alguna manera el futuro, con respecto a la crisis ambiental, el cambio climático, el calentamiento global? Nos interesa conocer artistas que estén trabajando esta temática y desde dónde lo piensan.

Toda la información, bases, condiciones y formulario de inscripción, pueden consultarse en la página web del CEC.