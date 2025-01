El discurso homofóbico de Javier Milei en el Foro de Davos sumó rechazos en redes sociales de parte de dirigentes políticos y diversas figuras de la opinión pública. En diálogo con la 750, el exdiputado nacional y dirigente del Movimiento Evita Leonardo Grosso calificó la intervención del Presidente de "bestialidad" y aseguró que se trató de un acto de "profunda ignorancia, discriminación y odio".



"Detrás de esa frase hay un acto de odio, de discriminación y una intencionalidad política que es agrandar los prejuicios sobre otros sectores de la población, que es lo que profundiza los discursos de odio y después de discriminación", dijo Grosso.

El exlegislador consideró que Milei es producto de un agotamiento general del sistema político y, en línea con lo expresado por Cristina Kirchner, sostuvo que el modelo económico neoliberal del Ejecutivo tiene "fecha de vencimiento".

"Hay que ordenar y enderezar a la política y nosotros nos tenemos que encargar de ordenar y enderezar al peronismo. Necesitamos una dirigencia política que se enfrente a este modelo de miseria, hambre, discriminación e ignorancia", añadió Grosso en Escuchá Página|12.

En ese sentido, el dirigente del Movimiento Evita remarcó que los datos objetivos demuestran que los problemas de los argentinos "van por otro lado" y que lo que dijo el Presidente no representa lo que piensa la mayoría de la población: "Milei no es Argentina, no es lo que piensa el pueblo argentino", concluyó.