Un palestino murió y dos resultaron heridos, entre ellos un menor de edad, en lo que constituye al menos la novena víctima mortal por disparos de las tropas israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego con el grupo islamista Hamas en la Franja de Gaza, el domingo pasado.

Fuentes gazatíes confirmaron a la agencia de noticias EFE que las tropas israelíes abrieron fuego en el valle de Gaza, en el centro del enclave, contra personas que recorrían la calle Salah al Din, una ruta que atraviesa la Franja de norte a sur cerca de la frontera con Israel. Esta carretera será uno de los puntos que cientos de miles de gazatíes usarán para retornar a pie a partir del vigésimo segundo día de alto el fuego al norte de Gaza cuando el Ejército israelí lo permita.

"El Ejército sólo lanzó disparos de advertencia para distanciar a los sospechosos y no pretendía darles o causar daño", aseguraron las fuerzas armadas israelíes al respecto y agregaron: "Enfatizamos que, hasta ahora, no tenemos constancia de ningún daño causado a los sospechosos por los disparos". El ejército israelí había avisado previamente a la población palestina que no se acercara a las posiciones de sus militares desplegadas en el corredor. Fuentes médicas de la agencia palestina Sanad identificaron al fallecido como Raed Nofal Nofal, un hombre de 43 años.

El jueves dos palestinos murieron por el fuego de un tanque israelí contra el edificio en el que se encontraban en la ciudad sureña de Rafah. Un día antes, un dron abrió fuego contra un grupo que rebuscaba entre los escombros en el barrio de Shaboura de Rafah, matando en el acto a un hombre identificado como Akram Atef Zanoun, de 28 años, e hiriendo a otros cuatro. El Ejército aseguró que el fallecido era un miliciano de la Yihad Islámica. La Sanidad gazatí recogería poco después la muerte de uno de los heridos, Hassan Issa Abu Sharj.

A última hora del día, el Ejército se pronunció al respecto asegurando que se trataban de amenazas para los soldados, así como que las tropas lanzaron disparos de advertencia contra palestinos enmascarados en otros puntos del enclave al detectar que se aproximaban hacia ellos. Un día antes las tropas abrieron fuego contra otro palestino también en la ciudad sureña, acabando con su vida. Las fuerzas armadas aseguraron que se trataba de un "individuo armado que suponía una amenaza para ellas", y que actuaron manteniendo las líneas defensivas acordadas en el alto el fuego.

El lunes, tan sólo un día después de que comenzara la tregua, Sanidad contabilizó otros tres muertos por disparos de Israel en esta ciudad. Entonces el Ejército dijo que se trataba de sujetos sospechosos contra los que las tropas abrieron fuego. Distintos canales palestinos difundieron un video que mostraba cómo el Ejército mataba a tiros a un menor de 15 años, así como la ráfaga de disparos posterior contra un hombre que trataba de recuperar su cuerpo.

Desde que Israel lanzó su ofensiva en Gaza hace 15 meses, al menos 47.283 palestinos murieron y otros 111.472 resultaron heridos por disparos del Ejército israelí. A estas cifras hay que agregar que, aunque Israel no está atacando a gran escala debido al alto el fuego en Gaza, los palestinos de Cisjordania siguen siendo blanco de las operaciones de las fuerzas armadas.

Desde hace cinco días el ejército lleva a cabo redadas en Yenín, donde hasta ahora han muerto 14 personas y otras 40 resultaron heridas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que se trataba de una operación antiterrorista a gran escala en el campamento de refugiados de esa localidad, bastión de las milicias palestinas. Del lado israelí solo tres militares resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.