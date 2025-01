Central encontró una forma de jugar que le hace fácil ganar los partidos. En ataque es capaz de llegar al gol con pocos minutos de juego ofensivo. Cuando se ve superado con la pelota se muestra firme en defensa y en la mayor parte del partido lleva el juego a la intrascendencia, minimizando cualquier protagonismo del rival. Todo esto pasó ayer con Lanús. Y estas cualidades se exhiben porque Jaminton Campaz recuperó su mejor versión, anoche fue la figura, Ignacio Malcorra mantiene el control del equipo y en defensa no hay grietas en el juego colectivo.

Jaminton Campaz está en camino a ser el mismo que lo vio triunfar con la aurizul en 2023. Insinuó algo en Mendoza frente a Godoy Cruz y ayer a los pocos minutos del partido con Lanús ya había mostrado ser influyente en el juego. El colombiano tomó la pelota en mitad de cancha, con una gambeta se sacó la marca, corrió por izquierda y al acercarse el vértice del área lanzó la pelota al ángulo del primer palo, descolocando a todos que esperaban el centro, incluso el arquero Losada. Campaz hizo un gol espectacular, de los que se le vieron en su primer año en el club.

Así, todo se le hizo más fácil a Central. Pero en verdad el canaya siempre estuvo firme en el juego, ya sea cuando debió defender como cuando debió atacar. Y después del gol jugó más en su campo que en el rival pero sin exponer a Broun. Es que Central hizo mucho daño cada vez que llegó al área del granate y propicio el yerro del rival en una pelota parada. Bou le dio una patada a Duarte y después de más de cinco minutos de análisis y revisión el árbitro cobró penal. Malcorra señaló el segundo con remate fuerte de derecha. En menos de 40 minutos Central había hecho lo que podía hacer en 90: jugar mejor que el rival y sacar ventaja en el marcador.

Canpaz arrancó desde la mitad de la cancha camino al gol

El canaya jugó a voluntad el segundo tiempo. Bien lejos de su arco pero le generó poco peligro a Losada. Porque si bien Campaz gambeteó a todos los rivales cada vez que tuvo la pelota y fue vertical en su juego, Central no lo integró nunca en sus ataques a Copetti. El delantero peleó mucho, toco pocas pelotas en el área y con el paso de los minutos perdió serenidad. Fue todo esto no fue más que una anécdota del juego.

Porque resolvió el partido en la primera parte. Aquellos goles le dieron una diferencia que sacó a Lanús de la pelea. El rival lució resignado. Ni siquiera acusó rebeldía para aspirar llegar al descuento. Central en todo momento tuvo contenido al granate. Pero en los últimos minutos le quitó ritmo a su juego y se vio sorprendido en una jugada inesparada con el descuento de Bou. El delantero se coló entre los centrales en una corrida, lo vio Canelo y al recibir la pelota superó a Broun con zurdano cruzado.

Solo por eso la pasó mal el canaya en el cierre del partido. Porque el granate encontró entusiasmo en su juego y se lanzó el empate, aunque sin mayores argumentos que el centro al área. Y esa tensión no hizo más que despertar el fervor de los hinchas para encaminar el cierre del partido a puro canto en la tribunas.

2 Central

Broun

Coronel

Mallo

Quintana

Sández

O´Connor

Ibarra

Malcorra

Duarte

Campaz

Copetti

DT: Ariel Holan

1 Lanús

Losada

Pérez

Izquierdoz

Muñoz

Marcich

Peña Biafore

Cardozo

Segovia

Moreno

Orozco

Bou

DT: Mauricio Pellegrino

Goles: PT: 9m Campaz (C), 37m Malcorra (C) de penal. ST: 39m Bou (L).

Cambios: ST: Desde el inicio Dejesús por Pérez (L), 14m Solari por O’Connor (C), 24m Salvio por Orozco (L), Aquino por Segovia (L) y Giaccone por Duarte (C), 36m Canelo por Cardozo (L), 40m Komar por Quintana, Gómez por Malcorra y Lovera por Campaz (C), 41m Brito por Muñz (L)

Arbitro: Luis Lobo Medina

Cancha: Central