El Gobierno continúa lanzando anuncios referidos al "control de fronteras", en espejo con lo que ocurre en Estados Unidos desde la asunción de Donald Trump, y ahora señalaron que podrían poner a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de adiestramiento, logística y apoyo a la comunidad en la Triple Frontera. Desde Casa Rosada sostienen que el ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y el de Defensa, a cargo de Luis Petri, trabajan en esa planificación.

La propuesta está respaldada en la modificación por decreto de las leyes de Defensa Nacional (23.554) y de Seguridad Interior (24.059), que el presidente Javier Milei firmó en diciembre pasado para profundizar la participación de las Fuerzas Armadas. Y surge en medio de los anuncios que Bullrich realizó durante toda la semana, a partir de la confirmación la instalación de un alambrado de 200 metros en el paso entre Aguas Blancas (Salta) y Bermejo (Bolivia).

"Hasta el día de hoy no hubo un pronunciamiento oficial, no nos informaron por la vía diplomática. Nos hemos enterado por la prensa", aseguró el embajador boliviano en Argentina, Ramiro Tapia, en diálogo con AM 750, y agregó: “Bolivia tiene una lucha feroz contra el narcotráfico. Nosotros deberíamos trabajar conjuntamente. Pero que vayan con cosas de ese nivel, no es correcto. La reciprocidad debería estar constantemente".

Tras el anuncio del alambrado y una serie de posteos en redes sociales sobre operativos de secuestro de drogas en Salta y la Triple Frontera, Bullrich anunció el martes que profundizaría el Plan Güemes con mayores controles en las fronteras con Brasil y los países limítrofes. Sin hacer mención al caso de contrabando, no detectado en la frontera argentina, del ex senador Edgardo Kueider; ni de los prófugos brasileños responsables del golpe al Planalto de 2023, que cruzaron a la Argentina y eran protegidos por diputados de La Libertad Avanza.

Según dejaron trascender en Casa Rosada, y publicó la agencia NA, Bullrich y Petri formarán una mesa de trabajo para determinarán la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas que enviarán a la frontera --una tarea destinada a la Gendarmería en materia de seguridad interior-- y los lugares estratégicos en los que desembarcar. Según anticiparon, los militares podrán desempeñar actividades de "adiestramiento operacional, brindar apoyo logístico al sistema de seguridad interior, realizar acciones de apoyo a la comunidad y prestar asistencia ante catástrofes naturales o emergencias".