En la previa del cónclave del PRO, convocado por Mauricio Macri tras su vuelta apurada de las vacaciones, la secretaria general de la Presidencia y armadora de La Libertad Avanza, Karina Milei, dejó dos mensajes al titular del partido amarillo en medio de la rebelión interna que, a principios de año, inició el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Una foto de Karina y Patricia Bullrich con tres legisladores que rompieron el bloque del PRO en la Legistura porteña y una reunión de Diego Santilli con la mano derecha de Karina, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, como parte de un posible armado libertario en la provincia.

"Sumamos defensores de la libertad", posteó la legisladora Pilar Ramírez y compartió una imagen en la que se ve a Karina y Bullrich junto a los legisladores Juan Pablo Arenaza y Silvia Imas. María Luisa Estevanera quien también dio el salto a las filas mileistas no salió en la foto por estar de viaje. "La Libertad Avanza, aunque algunos no quieran", remató Ramírez; alfil de la hermana presidencial en la Legislatura porteña y titular del bloque libertario.

El dato no es menor, los tres legisladores formaban parte de Vamos por Más, el bloque oficialista que responde a Jorge Macri. Arenaza, Imas y Estevanera --alineados con Bullrich-- fueron parte del bloqueo al Presupuesto 2025 ordenado por Karina y que Macri consiguió aprobar con el apoyo del liberatario Marra, peleado con la hermana del presidente y enemistado por la titularidad del bloque con Ramírez.

La ruputura de los bullrichistas, y ahora mileistas declarados, con el PRO porteño se confirma así el mismo día en el que Macri reunía a la tropa para definir la posición del partido amarillo en el Congreso y el futuro de una alianza nacional con La Libertad Avanza, de la que dependerá la posible candidatura del ex presidente para retener las bancas que se podrán en juego en la Ciudad.

La unidad del bloque PRO continúa por ahora en el Congreso. En el Senado, el cordobés Luis Juez dio un paso al costado de la presidencia del bloque y prometió no salir corriendo a sumarse a La Libertad Avanza: su palabra no es muy cotizada en el mercado. En Diputados, la conducción sigue en manos de Cristian Ritondo; quien semanas atrás se desmarcó de un comunicado del PRO que tildaba al Poder Ejecutivo de "autoritario" por no haber enviado el Presupuesto a debate en extraordinarias.

Eso mismo había hecho el diputado Diego Santilli, quien en la tarde del miércoles dio otro mensaje. El excandidato a gobernador bonaerense se reunió en la Casa Rosada con "Lule" Menem. Según trascendió, el encuentro entre ambos dirigentes podría ser parte de un acuerdo entre ambos partidos para enfrentar a Unión por la Patria en Buenos Aires. Ese es el pensamiento de Santilli y Menem.

Recientemente, tras su salida del PRO, el intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela mandó un mensaje distinto. "Éste es el camino, no voy a hablar por los demás, se confirmará con el tiempo", advirtió.