A casi un año del derrumbe en Caballito los vecinos todavía no pudieron retornar a sus viviendas. El próximo 8 de febrero se cumplirá un año del desmoronamiento por la obra en construcción en Pedro Goyena al 500, en donde fallecieron los hermanos Ramón y Nélida Acuña.

Ingrid Vadalá, una de las damnificadas, recordó esta tragedia en la que una obra en construcción afectó al edificio lindante en el que vivía. "Ese día quedé atrapada con mis hijos y nos tuvieron que sacar los bomberos por los techos", rememoró.

En noviembre de 2022 se inició una demanda contra la empresa constructora Mab Inversiones SRL, ya que en la demolición de una antigua clínica comenzaron a romper sus casas. Vadalá afirmó que "como esta gente no entraba en razón puse abogados y hubo cinco audiencias de conciliación, pero no se llegó a un acuerdo y siguieron rompiendo todo".

La empresa cambio de nombre a Equipo 6c y sigue trabajando en diferentes barrios porteños, entre los que aún se incluye Caballito. Los hermanos Yanina, Fernando y Ezequiel Cueto continúan dirigiendo su rumbo, trabajando con la inmobiliaria comercializadora Irujo.

En Carlos Calvo al 4136, a pocas cuadras de donde colapsó el edificio de Pedro Goyena al 500, están construyendo otro edificio. Esto motivó los reclamos de los vecinos, quienes aseguran que "se sigue poniendo en riesgo a los vecinos de la Ciudad". Esta nueva construcción, reclama Vadalá, es llevada adelante sin que la constructora repare los daños del inmueble derrumbado, tal como se había comprometido previamente aunque ahora no dan respuestas.

Por otro lado, Ingrid Vadalá también denunció que el Gobierno porteño dejó de ser el nexo entre la empresa y los vecinos. Ella misma describió la situación que viven como "No nos atendieron más los teléfonos, no pudimos entrar más a nuestras casas y tampoco pudimos hacer mantenimientos". También acotó que "se siguen deteriorando las viviendas, nuestras pertenencias y nadie hace nada" y exclamó "no queremos vivir más de prestado ni en lugares alquilados".

Actualmente la empresa responsable es quien paga estos alquileres por un acuerdo obtenido cuando la gestión porteña encabezada por Jorge Macri se hacía cargo de generar estos consensos entre la empresa y los perjudicados. Pero no todo es tan sencillo como parece. "Los alquileres se renuevan cada 6 meses y es una locura discutir con estas personas para que ponga el dinero y extienda los contratos", recriminó la vecina. Vadalá aseveró que es "desgastante" que le den "vueltas" a su abogado cada vez que hay que renovar porque "ellos nos pusieron en esta situación".

Para el 8 de febrero los damnificados, los vecinos de la zona y los familiares de Ramón y Nélida Acuña planifican realizar una marcha al lugar del derrumbe para reclamar justicia, en búsqueda de que la empresa se haga cargo de los daños provocados y reconstruya sus departamentos.