Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos empresarios del mundo cripto muy cercanos a Javier Milei imputados en la causa sobre el token $LIBRA, presentaron un escrito donde se supone que intentan defenderse a sí mismos pero en especial al Presidente, con el increíble argumento de que todo se trataba de un proyecto "altruista" para ayudar con donaciones a pymes del sector tecnológico y que, si quienes perdieron miles o millones de dólares al invertir en la criptomoneda no lo entendieron, ellos no son responsables. No pueden explicar qué ocurrió, dicen, ya que lo manejaba el "desarrollador". Se refieren al estadounidense Hayden Davis, CEO de la firma Kelsier, de la que se definen como asesores. El relato reconoce las reuniones en la Casa Rosada por estos temas, deja claro que tanto el mandatario como su hermana sabían de qué se trataba $LIBRA y que el encuentro del 30 de enero último con Davis allí, fue para que él les explicara el plan. Como defensa, es bastante dudosa. Más aún teniendo en cuenta que los supuestos objetivos solidarios tampoco se concretaron.

La presentación de Novelli y Terrones Godoy parece una reacción a una medida, que hasta ahora no se conocida, tomada por la jueza María Servini el último 22 de abril, cuando ordenó la inmovilización de sus bienes, cuentas y activos financieros. Pero no solo los de ellos, también los de Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y de la madre y la hermana de Novelli, que habían ingresado a las dos cajas de seguridad de él tres días después del lanzamiento de $LIBRA (el primero hábil), que había sido el 14 de febrero. Estaban inscriptas como personas autorizadas. Todo indica que habrían llevado un bolso y una bolsa para trasladar algo. La madre de Novelli también tiene una caja en el mismo banco, el Galicia de Martínez, para la que se dispuso un allanamiento la semana pasada, que no habría arrojado grandes novedades.

Como reveló Página/12, además, las cajas de seguridad a nombre de Novelli habían sido contratadas apenas diez días antes del escándalo por las pérdidas millonarias que generó el token (más de 210 millones de dólares), que no habrían ocurrido si no hubiera existido el tuit de Milei que lo anunciaba, que luego borró y sustituyó por otro que decía que se trataba de una iniciativa privada cuyos pormenores desconocía. La presentación judicial de los traders desmiente aquella afirmación al relatar las reuniones, el vínculo con Davis y los detalles del proyecto. Hasta dice cómo se repartirían los porcentajes: 50% de los tokens serían para financiar proyectos y pymes con donaciones; 30% se reservaban para la liquidez (que los inversores pudieran comprar y vender sin grandes fluctuaciones) y 20% era para el equipo (costos y ganancias para los desarrolladores).

Nada de eso sucedió, porque ya es historia conocida que había billeteras con información privilegiada que compraron segundos antes del tuit de Milei a muy bajo costo, el valor se disparó, y al vender se llenaron de dólares, pero la mayoría de los ahorristas perdieron todo, o casi. Incluso dejó de haber liquidez, los fondos se escurrieron si bien hay wallets identificadas por donde se escurrieron aún no se sabe quiénes son los beneficiarios, aunque todavía quedarían caminos para lograrlo. El jueves próximo está convocada una mediación, posible paso previo en una demanda civil de 25 inversores de distintos países por más de 4,5 millones de dólares.

Puntos oscuros

Novelli y Terrones Godoy se presentan como los "Messi" del mundo cripto ante la jueza y la fiscalía de Eduardo Taiano, que tiene delegada la causa. Hablan de su desarrollo personal y su premios. No mencionan, claro, los fraudes en los que estuvieron salpicados y que, casualmente, en alguna ocasión había ayudado a promocionar Milei, como la criptomoneda $Vulc, asociada a un videojuego. Sobre la relación con el Presidente recuerdan que daba clases en la academia de negocios de Novelli.

*Según ellos, hay que leer el proyecto $LIBRA y Viva la Libertad a partir del Tech Forum, un foro de tecnologías que ambos organizaron el octubre de 2024 y que definen como "un evento de networking privado de alto nivel, diseñado para conectar a empresas tecnológicas, inversores y líderes del sector financiero con oportunidades de negocio en Argentina y en otros mercados estratégicos". Dicen que buscaban atraer "capital privado hacia la economía real, permitiendo que nuevas inversiones impulsaran la creación de puestos de trabajo altamente calificados y el desarrollo de infraestructura tecnológica", así como "la formalización de sectores de la economía que operaban en la informalidad, ampliando la base de contribuyentes". Es el discurso del Gobierno, respecto de algo imaginario o conjetural, porque tampoco sucedió. En aquel contexto, los traders mencionan la colaboración de Kelsier (Novelli había conocido a Davis en febrero de 2024) con sponsors y la reunión de Milei con Julian Peh, de Kip Protocol, que se ocuparía del lanzamiento y pos-lanzamiento de $LIBRA. Esquivan hablar de pagos por los encuentros, una de las sospechas en el expediente.

*Novelli y Terrones Godoy dicen que el papel que ellos tuvieron fue "estratégico y consultivo". Le explicaban a Davis el mercado argentino pero no participaron "en la elaboración técnica ni jurídica del proyecto, ni en su estructuración financiera, ni en la administración de fondos". Lo que querían, argumentan, era generar "un esquema de apoyo productivo sin recurrir a subsidios estatales ni mecanismos tradicionales de endeudamiento". Otra vez el discuro libertario. Ahí le apuntan a Davis: "El proyecto en sí mismo fue íntegramente desarrollado por Davis y su equipo, quienes tomaron esa orientación conceptual y la tradujeron en una arquitectura tokenómica específica, en una plataforma digital y en los términos técnicos con los que se dio vida" a $LIBRA.

*La explicación es rara: Novelli y Terrones Godoy repiten que era una iniciativa privada y que sus reuniones con el Presidente y su hermana "deben entenderse dentro" "de la organización de uno de los eventos de tecnología, blockchain y cripto más importantes que se hayan desarrollado en nuestro país" (un rasgo que los programadores creen exagerado). Entonces, era privado pero lo armaban en la Casa Rosada. Alegan que, con una política de apertura económica, era lógico que Milei se reuniera con empresarios y otros. "Fueron instancias de trabajo", insisten. También relatan que una parte de las reuniones fue para preparar la exposición de Milei. "No existió respaldo financiero del gobierno ni participación estatal en los proyectos presentados en el evento", dicen en un tirabuzón semántico. Pero esto, así dicho, despeja una duda: ¿El Gobierno no puso ni un peso para el Tech Forum? Otro enigma: Si era para el bien del país, ¿por qué fue cerrado? ¿Si era privado, por qué lo hablaban con el Gobierno?

* Los empresarios dedican algunos párrafos de defensa explícita al jefe de Estado: "El único interés del Presidente Javier Milei con el Proyecto Viva La Libertad Project era que se fondeara a pymes argentinas"; "que se beneficiaran de un esquema de donaciones privadas, el cual permitiría la llegada de capital extranjero sin recurrir a subsidios estatales ni generar deuda pública"; "Julian Peh, fundador de KIP Protocol, y encargado de la comunicación del proyecto ha manifestado de manera contundente y pública que el Presidente Javier Milei no obtuvo ningún beneficio personal ni económico"; "Javier Milei no tuvo ningún tipo de participación en la administración diseño o financiamiento del proyecto, ni ha recibido contraprestación alguna"; "el Proyecto se concibió como una iniciativa 100% privada, en la que el Estado no tenía injerencia ni intervención".

* "Tal como lo ha explicado el Presidente Javier Milei en la entrevista realizada por el canal Todo Noticias el lunes 17 de febrero, Hayden Davis, líder de Kelsier, fue quien le presentó el proyecto que posteriormente fuera llamado Libra", dice el texto. Lo vinculan al joven como alguien validado por la plataforma Meteora, de las más grandes del mundo, y que había colaborado con el lanzamiento de la criptomoneda vinculada a Donald Trump y a la primera dama, Melania Trump que, de todos modos, tienen grandes diferencias con $LIBRA: Milei le dio un empujón explícito a esta última, cuando ya era presidente, y existió manipulación de su valor en pocas horas.

El CEO de Meteora, Ben Chow, de hecho terminó renunciando. "El jueves 30 de enero", repasan, "Davis presentó el proyecto al Presidente Milei, con el objetivo de informar sobre la existencia de la iniciativa y el impacto que éste creía probable en la economía argentina". Según el dúo imputado fue algo informativo. No había "una solicitud de respaldo o adhesión gubernamental, ni mucho menos una participación activa del gobierno en la ejecución de la propuesta". El bueno de Hayden quería "crear un mecanismo que permitiera financiar --gratuitamente-- a pymes y emprendimientos argentinos que no pueden acceder al crédito tradicional".

* ¿Y qué pasó que muchos que compraron $LIBRA perdieron millones y las donaciones nunca existieron? "No podemos explicar lo que sucedió con su lanzamiento, ni con el manejo administrativo ni financiero del token ni nada que tenga que ver con la operatividad del sistema del mismo. Ello es una cuestión atinente exclusivamente al desarrollador del token. Lo que sí hemos podido advertir, como observadores externos y de la información pública disponible, es que el proceso de compra de la criptomoneda Libra presenta una alta complejidad técnica, lo cual implica que solo personas con conocimientos avanzados en el ecosistema cripto puedan realizar la operación", sostuvieron Novelli y Terrones Godoy. Agregan que el tuit "en el cual el presidente Milei difundió el proyecto, no contenía ningún enlace directo de compra, lo que significa que no era posible adquirir Libra desde allí".

"Es una discusión semántica. El tuit de Mieli contenía toda la información necesaria para que alguien que supiera comprar criptos en Solana pudiera comprar $LIBRA", dice el programador y periodistas Maximiliano Firtman, quien fue citado a dar testimonio el 21 de mayo. Recuerda también que cuando publicó el posteo el Presidente, el contrato para comprar el token no era público, no estaba en ningún lado, por lo tanto que él, como jefe de Estado, compartiera el la ruta para llegar, fue lo que motivó que se disparara la demanda. Además le había confirmado a la agencia Bloomberg que no era un hackeo. Después la moneda ya quedó listada en "exchanges" donde con un click bastaba. El argumento de Novelli y Terrones es que si quienes compraron no miraron los términos del contrato, que estaba disponible, eso no los hace responsables ni a ellos ni a Milei. "La compra no era automática ni forzada, sino voluntaria...", se escudan. Más allá de eso afirman que el token "no prometía rendimientos". Como sea, además, ni Kelsier ni Kip Protocol se registraron en la CNV para operar en el rubro. Sobre Peh hay un dato llamativo: no está registrado su ingreso por Migraciones.

Patrimonios dudosos

La inmovilización de los patrimonios de Novelli, su madre y hermana, Terrones y Morales por 90 días, fue pedida por Taiano a sugerencia de dos áreas de recupero de activos de la Procuración General. El objetivo es garantizar el decomiso en caso de que se comprueben delitos. Lo que ocurriría aquí, desde el vamos, es que algunos de estos protagonistas no podrían explicar sus patrimonios de acuerdo a cómo están registrados en ARCA y los trabajos que han alegado. Junto con esto, la fiscalía también había pedido el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Milei y su hermana, aunque es una teoría benévola pensar que pondrían ganancias dudas en el circuito oficial.

"Podemos presumir que se ha ocultado producto del delito en las mismas (en las cajas de seguridad de Novelli) y que se han llevado a cabo acciones para sustraerlo del accionar de la justicia", señalaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, que analizaron también el patrimonio del empresario: un Mercedes Benz GLA 45 4 Matic, que ahora cuesta 87 millones de pesos y una camioneta Toyota SW$ valuada hoy en cerca de 46 millones. Están a nombre de la madre. Morales es monotributista categoría H como "servicios de apoyo a la educación", tiene dos empresas y tres autos: un Fiat Toro Freedom de casi 13 millones de pesos, un Mercedes Benz Gla 250 de 43 millones, y un Audi de 17,3 millones, ademá de dos propiedades. Terrones Godoy tiene un Toyota Etios XLS que vale casi 10 millones y otro Corolla XEI, de 12,5 millones. No tiene trabajo en relación de dependencia. Es socio de Novelli. Sobre Morales, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la Presidencia, nunca le respondió a Taiano quién "propició" su desginación "como coordinador de asesoramiento técnico" ni la disposición por la que se dejó sin efecto el nombramiento en ese cargo.