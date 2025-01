Primero fue el intendente de Tres de Febrero, Andrés Valenzuela, que dio el portazo del PRO y dijo que "era el camino"; ahora el flamante presidente del bloque PRO en el Senado, Alfredo De Angeli, salió a hacer públicas las intenciones amarillas de llegar a un acuerdo con La Libertad Avanza para las elecciones de este año: "Yo veo que va a haber una alianza, pero distrito por distrito, no es lo mismo la Ciudad de Buenos Aires que Entre Ríos, además va a depender mucho de la voluntad de los gobernadores".

Las palabras de De Angeli ocurren luego de que el ex presidente y titular del PRO, Mauricio Macri, se reuniera con el entrerriano para oficializar su llegada a la presidencia del bloque, tras la salida de Luis Juez, quien, por el momento, prometió no saltar a las filas de Milei. De Angeli dijo no haber hablado del tema con Macri. En paralelo, la ex presidenta del PRO y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se mostró ayer con Karina Milei en una foto que selló el salto de tres legisladores porteños del oficialismo a las filas de La Libertad Avanza.

El mismo día, Karina ordenó la expulsión de Ramiro Marra del bloque libertario --acusado por votar el Presupuesto 2025 de Jorge Macri-- y Macri cortó sus vacaciones para encabezar una cumbre partidaria y fijar la agenda que se tratará en extraordinarias y reordenar el tembladeral interno. El PRO se dobla o se quiebra por distritos y la alianza con los Milei es el motivo.

Las afirmaciones del senador nacional van en sentido contrario a las del presidente Javier Milei, quien recientemente dijo que una eventual alianza electoral con el PRO debería ser en todo el país o no se concretaría. Pero De Angeli, en diálogo con Radio Rivadavia, señaló lo obvio: "No lo hablamos ayer con Mauricio, pero si hay un partido que está cerca de La Libertad Avanza en el pensamiento del cambio es el PRO".

El jefe de la bancada PRO de la Cámara alta sinceró que la alianza entre ambos espacios --constituida de hecho en la previa al ballotage-- quedó demostrada en el Congreso al haber "acompañando la mayoría de los proyectos" que envió el Poder Ejecutivo.

Sobre la posibilidad de que Macri sea candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, donde se enfrentaría a La Libertad Avanza, De Angeli respondió en términos libertarios: "No lo veo". "Creo que está para otro rol, está para conducir el partido, para ordenarlo, pero son decisiones personales de él y él decidirá", expresó el ex presidente de la Federación Agraria entrerriana.

Sobre el salto del intendente Valenzuela o los legisladores porteños, De Angeli sinceró: "¿Por qué se pasan si las ideas son muy parecidas? A uno le duele cuando se van a otro partido". "Yo por supuesto me voy a quedar donde estoy", confirmó el flamante presidente de bloque, por las dudas.

En cuanto a la agenda legistiva propuesta por el Gobierno para las sesiones extraordinarias, De Angeli sostuvo que su bancada no va a votar a favor de la designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia. "El pliego de Lijo el PRO no lo va a acompañar. Es una decisión tomada orgánicamente dentro del partido. Ahí no estamos de acuerdo (con el oficialismo). Tiene que ser una persona que tenga el mayor de los consensos y no los tiene", dijo.