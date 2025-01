En un día muy particular, pocas horas antes de la Marcha Antifascista, Taty Almeida y Charly Pisoni desembarcarán en la AM 750, con su ciclo de entrevistas ¿Qué me contás?, que ya tiene cinco años. Se emitirá los sábados de 10 a 12. A Taty le "fascina" hacer radio; lo toma como otra expresión de su "militancia". Charly, por su parte, piensa al programa como "una trinchera de opinión y debate" en tiempos difíciles y oscuros para el país. La primera invitada será Cecilia Roth, recientemente atacada por el Gobierno. Y, por supuesto, el tema de la movilización estará en el aire durante las dos horas del debut en un nuevo espacio.

Taty menciona con mucho entusiasmo el hecho de que la primera invitada sea la actriz. Para Pisoni esta decisión "es una forma de defender a quienes levantan la voz". El militante y referente de la agrupación H.I.J.O.S. dice también que "Vamos a aprovechar el sábado para convocar a la marcha". Se escucharán, en el primer programa, diferentes voces vinculadas a este acontecimiento, cocinado en la multitudinaria asamblea en Parque Lezama con el fin de dar respuesta a la "violencia económica, la persecución política y la represión sexual" del gobierno de Javier Milei, de acuerdo a la convocatoria.

¿Qué me contás? , el programa compartido por un referente de H.I.J.O.S. y la representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora apareció en el espectro radiofónico en 2016, la época del macrismo. "Surgió como respuesta al momento político que estábamos viviendo, para tener nuestra trinchera de opinión y debate. Creo que, de alguna manera, hoy eso vuelve a tomar forma, teniendo en cuenta lo que está pasando, que es algo que nunca pensamos que iba a pasar: tener un gobierno de ultraderecha, con una política que ya en la Argentina se utilizó y no funcionó, en reiteradas oportunidades, y votado por la mayoría del pueblo", expresa Pisoni.

Charly había llevado a Taty la idea de hacer la dupla porque sabía que le "divertiría" la propuesta: ella ya tenía una experiencia previa en Radio Nacional, como columnista. "En Nacional, con Roberto Caballero, éramos un grupo estupendo. Nos barrió Mauricio Macri, quedamos sin nada. La radio siempre me gustó. Toda la vida me ha gustado, me encanta, me fascina. Y no me la tiro de periodista ni cosas por el estilo pero me gusta mucho lo que hacemos. Estoy muy feliz", celebra Taty, y destaca el "hermoso equipo" que la acompaña y el hecho de recibir la invitación a integrar "la familia de la 750" con este "éxito total".

El ciclo -emitido por otro medio hasta diciembre, cuando la emisora levantó su programación de fin de semana- mantendrá su clásica estructura: una entrevista en el centro, como eje -a una figura conocida; muchas veces son artistas y políticos- y un baño de actualidad. "Estoy muy contento de llegar a la 750, una de las cinco radios más escuchadas del país. Estamos felices de poder continuar, también de pasar un lindo momento", dice Charly. El desembarco en la emisora del Grupo Octubre representa una vuelta "a los orígenes": "Tiene su encanto porque volvemos al formato de radio tradicional, en un momento en que casi todo se está yendo al streaming", suma.

Taty, con 94 años, no solamente es una "gran conductora" capaz de hacer preguntas que nadie podría o se atrevería a hacer, sino que también tiene habilidades como productora: cuando se le mete en la cabeza que quiere a tal o cual entrevistado lo consigue. Así pasaron por el programa Joan Manuel Serrat, Imanol Arias, Ismael Serrano, Alejandro Dolina y los músicos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, entre tantos otros.

"Conocer a los entrevistados, pero bien: su familia, su infancia, en fin... que los conozcan, ese es el tema nuestro", explica la histórica referente de derechos humanos respecto del foco del ciclo. "Todos, claro, los conocen; pero no saben una cantidad de intimidades, de cosas lindas", agrega. Para ella, hacer radio es una de las tantas maneras en que puede ejercerse la "militancia": "Las preguntas que hacemos en algún momento son bien políticas. Aclaramos y aportamos".

"Mayormente los entrevistados son personalidades que comparten nuestra visión ideológica y, de alguna manera, también se trata de darles voz a esas personas. Son momentos en los que tenemos que frenar el aparato mediático que tiene el Gobierno, repetidor de su política de odio. Y la 750 es una radio que da voz a los que a veces no la tienen, o a aquellos cuya voz no se replica en el aparato mediático que estamos acostumbrados a escuchar", reflexiona Pisoni.

"El nuestro es un programa amplio, donde se escuchan distintas voces. Hemos tenido personalidades que quizás no comparten nuestra visión política, pero se debate en buenos términos. Está bueno en estos momentos eso, teniendo siempre, obviamente, un enemigo común, porque no podemos simpatizar con quienes simpatizan con este Gobierno", amplía. Los referentes políticos e intelectuales de LLA se pasean constantemente por espacios radiales de distinto sesgo ideológico. Charly aclara que "nunca" darían espacio a ellos, aunque revela que uno de los deseos de Taty para esta temporada es "un mano a mano con Victoria Villarruel". "Quiere debatir con ella. Estaría bueno sobre todo para refutar las mentiras que caracterizan a los negacionistas, con las que construyen su relato. Estaría bueno un debate en el que Taty suba al ring a Villarruel. Ojalá que la vicepresidenta acceda. Sería interesante escucharlo."

Este oscuro contexto cruza el desfinanciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, el ataque a símbolos, agresiones a militantes, encuentros de legisladores con represores, la violencia del discurso oficial. Todas caras de la misma moneda que invitan, según Charly, a "una reflexión sobre qué es lo que se hizo mal para llegar a este momento, pero también para ver de qué manera se sale para adelante". "Teniendo en cuenta que se han manifestado distintas agrupaciones -de la UCR a la CGT-, la marcha del sábado busca esa articulación de quiénes nos oponemos a ese tipo de acciones y declaraciones gubernamentales. Creo que hay límites que establecer", postula.

Taty viene de participar, este miércoles, del encuentro entre organismos de derechos humanos y la CGT, que se comprometió a sumarse a la protesta. Para ella fue una reunión tan "importante" como "alentadora". Y así insta a "estar más unidos que nunca".

Charly le encuentra dos sentidos a la movilización: "Primero, no tenemos que naturalizar. En este momento de violencia y odio hay que levantar la voz, porque si no queda como algo natural que el Presidente y la vicepresidenta se puedan manifestar con tanta crueldad y odio. Segundo, me parece que es momento de juntar espalda con espalda y frenar esta avanzada". Cree que el encuentro será "multitudinario" porque "hay mucha bronca en muchos sectores de la sociedad, entre los que no llegan a fin de mes, los que se sienten atacados por los dichos del presidente y los militantes de derechos humanos". "Es un inicio de año preparatorio para nuestro movimiento, para el 24 de marzo, que sigue siendo la marcha más convocante del país, a casi 50 años del golpe de Estado", concluye.