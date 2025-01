El silencio de Ramiro Marra duró menos de 24 horas. Luego de su sorpresiva expulsión de La Libertad Avanza por orden directa de Karina Milei, el legislador porteño hizo un descargo a través de un video subtitulado que publicó en sus redes sociales en el que afirmó que seguirá "defendiendo las políticas de este Gobierno", pero que su desvinculación del partido "lo sorprendió igual que a todos" porque "no había tenido ninguna notificación previa ni ninguna conversación".

"Viva la lealtad. Viva la libertad carajo. Mañana hablamos", había escrito en la red social X luego de enterarse por la misma vía que lo habían corrido del bloque oficialista. Este jueves por la noche, minutos antes de las 20, difundió su réplica con un mensaje grabado.

"Lo primero que quiero decir es el agradecimiento que tengo hacia los dirigentes de La Libertad Avanza que de forma privada me han dado su apoyo. Por supuesto, también agradecer a todos los que en redes sociales me están apoyando en las últimas horas", comenzó diciendo Marra en su breve discurso.

Luego, se mostró dolido por la manera en que se enteró de su expulsión: "Me sorprendió el tuit igual que a todos. No había tenido ninguna notificación previa y ninguna conversación".



Tras enumerar las políticas de ajuste implementadas por la gestión ultraderechista de las que está a favor, confesó que el mayor éxito de su vida fue "sacar al kirchnerismo del poder" junto con el actual presidente, quien llamativamente no hizo nada por detener la decisión de su hermana.

"Yo no me voy a callar", sentenció Marra, aunque la Secretaría General de la Presidencia le puso un bozal como referente de La Libertad Avanza. Esa misma que lo desvinculó horas después del anuncio sobre la incorporación de legisladores porteños que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a LLA en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

