Este miércoles 29, en la capital salteña se realizó una asamblea preparativa para la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTIQ+. Se convocó a las 20 en el anfiteatro de la Usina Cultural, un lugar predilecto para las comunidades de artistas de la provincia. Tras finalizar el encuentro, pasadas las 22.30, integrantes del movimiento Kiki Ballroom se dispusieron a ensayar una performance que presentarán en la marcha y en el evento "Ablande de Carnaval”, que también se va a realizar este sábado 1 en la Usina Cultural.

Pero el ensayo fue interrumpido por cuatro efectivos (un varón y tres mujeres) que les ordenaron retirarse del lugar aún cuando habitualmente las prácticas de cualquier grupo de artistas suele extenderse hasta las 24. En un video filmado por el colectivo artístico se escucha al policía acusarles: “están causando mucho desorden así que por favor les voy a pedir que se retiren”.

“No es horario ya para estar porque mañana es un día laboral y la gente tiene que descansar así que por favor retírense”, insiste el policía, sin escuchar las explicaciones del grupo. Una chica le informó que era la primera vez que les sucedía una situación así, en un lugar que es usado por distintos grupos para ensayos de baile. Como respuesta, el policía se ofuscó, reiteró que debían irse, "si no, pido gente y los llevo a todos demorados por contravención”.

Los artistas le recordaron que hace tres años ensayan en el lugar y que el trato con las policías (en su mayoría son mujeres) que rondan en la Usina siempre ha sido amable. “Es la primera vez que nos pasa esto”, repitieron hasta retirarse del lugar.

En diálogo con Salta/12, Diego Morino contó que usualmente se convocan en la Usina Cultural porque muchos de sus integrantes salen de trabajar pasadas las 20 o 21. Si bien reconoció que siempre hay policías, insistió en que “nunca" vivieron un maltrato como el de anteayer. "Fue de una manera muy patotera”, lamentó. Contó que “el que estaba en actitud patotera era el hombre", que las mujeres policías estaban "bastante calladas. Después ellas se acercaron a pedir una disculpa".

Morino dijo que supieron que el policía es un jefe que fue a hacer rondas el miércoles, pero no es de la zona.

Salta/12 pudo saber que la Secretaría de Cultura de Salta, a cargo de Diego Ashur, pidió un informe a la Policía de Salta sobre este incidente.

"Nosotros solamente queríamos bailar"

Ballroom Salta está presente en la provincia desde hace tres años, es un espacio perfomático que integra a artistas de edades variadas, incluyendo a niñas, niños y adolescentes. “Como el arte siempre está vinculado con diversas edades, amparamos también a los menores (de edad), las infancias”, dijo Marino. Por eso también consideró que lo sucedido con la Policía de Salta fue una “situación bastante violenta”.

En ese sentido dijo que el amedrentamiento tuvo vinculación directa con la asamblea que se hizo horas antes en el mismo anfiteatro. “Generalmente habitamos (la Usina Cultural) muchas comunidades, como los hip-hopers, k-popers, gente de la salsa, de la bachata, las personas que rapean. Y ayer justo uno de los argumentos de este policía era que la asamblea era hasta las 10 y ya no podíamos estar ahí. Nosotros dijimos que no nos quedábamos en el concepto de la asamblea. Sino que era un entrenamiento de nosotros, de bailar”, relató.

Morino aseguró que en varias oportunidades se quedaron ensayando hasta las 24. “Sabemos que hasta las 12 se puede poner música porque los policías siempre vienen, se nos acercan y nos preguntan o nos van diciendo si podemos bajar el volumen, que está muy fuerte, por los vecinos. Y siempre llegamos a un consenso, pero esta vez el accionar fue bastante distinto porque no nos pidieron que bajemos el volumen, directamente nos corrieron”. Por eso sostuvo que lo único que se quería era que se fueran porque “nuestra presencia no era bien vista ahí”.

El grupo de artistas estaba ensayando para participar en la feria "Ablande de Carnaval”, que se realizará este sábado 1, desde las 17 a las 21, en la Usina Cultural. Además, también ensayaban una perfomance para la marcha, que el sábado se iniciará a las 18 desde la plaza 9 de Julio y concluirá en la Usina, después de pasar por la Legislatura, la Catedral y la Central de Policía de Salta.

El artista aseguró que por el momento priorizarán la preparación de la marcha, pero luego harán una presentación formal porque “se nos trató como delincuentes y más bien somos artistas”. El "arte es para eso, expresar las incomodidades, expresar sentimientos y ayer nos hicieron sentir como si hubiéramos matado a alguien o hubiéramos robado. Nosotros solamente queríamos bailar. No es que estábamos bailando en algún lugar indebido, haciendo gestos obscenos, estábamos bailando en un espacio creado para el arte”, destacó.

Es más, este episodio no tiene que ser una excusa para que “nos apichone", por el contrario, debe animar "para tomar fuerzas, para salir a marchar, para reafirmar lo que somos, lo que queremos y de eso se trata, de seguir resistiendo y existiendo”. “Hay personas que tienen poder, que creen que por tener autoridad nos van a tratar como si fuéramos peores que animales, no es lo que queremos, creemos que los discursos de hoy no son nada favorables”, sostuvo en referencia a los recientes dichos de Javier Milei en Davos.

Amplia convocatoria a la marcha

En la asamblea del miércoles, convocada por la comisión de la Marcha del Orgullo de Salta, participó una diversidad de sectores, entre los que se destacaron organizaciones LGBTIQ+, organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales y partidos políticos.

En la ciudad de Salta la marcha comenzará a las 18, en la plaza 9 de Julio; mientras que en Cafayate se realizará un banderazo desde las 17, en el Parque de la Familia, con el objetivo de informar, reflexionar y “unirnos contra los discursos de odio que promueven el racismo, la discriminación de clases y la intolerancia hacia las disidencias”.

Nelson López Díaz, de la Fundación Orgullo LGBT Salta e integrante de la comisión de Capital, contó que ya suman 40 marchas que se realizarán en las 24 jurisdicciones del país. En la asamblea se acordó sobre la logística de la marcha, y sobre todo se convirtió en un espacio de reflexión y expresión en el que se escucharon sentidos relatos sobre cómo afectan los dichos recientes de Javier Milei. Hubo agradecimientos reiterados a quienes impulsaron en la provincia la lucha a favor del colectivo LGBTIQ+, como Lohana Berkins, Pelusa Liendro, María Pía Ceballos, Victoria Liendro, Mary Robles.

Asamblea en Salta Capital

El referente David Villarruel consideró que lo dicho por el Presidente es una amenaza hacia todo el colectivo de la diversidad. “Es una violencia directa hacia la vida, hacia los derechos humanos que son imposibles de negociar. Así que estamos acá nuevamente dando respuestas, saliendo a las calles, saliendo a demostrarle a la sociedad una vez más que son derechos conquistados y que vamos a seguir vivos y peleando por ellos”, expresó.

Por su parte, Aranza, activista lesbo transfeminista e integrante de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, afirmó que los dichos de Milei “tienen un significado de profundo fascismo”. Dijo que “está demostrando lo que ya venía siendo, pero cada vez más nos muestra su fascismo porque ataca a las comunidades que han sido históricamente marginadas, como es la comunidad LGBT, como son las mujeres, como han sido en otros momentos los sectores pobres, los trabajadores estatales”.

Asimismo, afirmó que la gestión de La Libertad Avanza siempre está buscando marginalizar a un sector y de esa forma dividir y generar ataques mutuos entre el pueblo. Y sostuvo que en respuesta con la asamblea y la marcha se busca “volver a juntar a esos sectores para que podamos demostrarle a este gobierno que no somos una minoría, que justamente la única minoría son los millonarios a quienes él defiende, para quienes él gobierna, y que todas sus políticas que viene ejecutando y todo su ajuste está muy relacionado con sus dichos de odio”.