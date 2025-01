La Casa Blanca anunció que impondrá a partir de este sábado un 25 por ciento de aranceles sobre México y Canadá, y un 10 por ciento sobre China, una acción que podría afectar el comercio global y encarecer algunos de los productos que consumen los estadounidenses. Tanto el gobierno de Claudia Sheinbaum como el de Justin Trudeau le respondieron a su par, Donald Trump.

En una rueda de prensa la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que se implementarán dichos aranceles en represalia por lo que Washington considera una permisividad de estos países en la entrada de fentanilo a Estados Unidos. "Bueno, los aranceles entrarán en vigor mañana sobre Canadá, y la razón de ello es que tanto Canadá como México han permitido una invasión sin precedentes de fentanilo ilegal, que está matando a ciudadanos estadounidenses, además de la entrada de inmigrantes ilegales a nuestro país", afirmó Leavitt.

El jueves Trump declaró a la prensa que mantenía sus planes de imponer un 25 por ciento de aranceles a Canadá y México a partir del sábado, aunque aún estaba considerando si imponer o no gravámenes sobre el petróleo que esos dos países exportan a Estados Unidos. Al ser consultada sobre ello, Leavitt dijo que no tenía información actualizada sobre si el presidente había decidido finalmente conceder una excepción a las importaciones de petróleo de esos dos países.

"Tiempos difíciles"

En respuesta al plan de Trump, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, aseguró que Canadá actuará "con fuerza" de forma inmediata y reconoció que su país se enfrenta a "tiempos difíciles". "Estamos en un momento crítico porque como el presidente Trump afirmó, sigue comprometido a aplicar aranceles a Canadá tan pronto como mañana. No sabemos con precisión lo que serán", afirmó Trudeau, con semblante serio y antes de reunirse en Toronto con el Consejo de Relaciones Canadá-EE.UU. que creó recientemente.

El principal candidato para reemplazar a Trudeau como primer ministro canadiense y líder del Partido Liberal de Canadá (PLC), Mark Carney, afirmó que el país no va a ceder a las presiones de Trump. "Nunca bajaremos la cabeza ante un matón. Los canadienses siempre estarán unidos. No nos quedaremos con los brazos cruzados cuando los aranceles dañen a nuestros trabajadores y sus familias. Los canadienses tienen que estar unidos", remarcó en un acto de su campaña.

Carney, exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, se convirtió en los últimos días en el favorito para reemplazar a Trudeau, por delante de la exprimera ministra y ministra de Finanzas, Chrystia Freeland. Ya cuenta con el respaldo de 63 diputados del gobernante Partido Liberal, frente a los 26 de Freeland.

La economía canadiense tiene una gran dependencia de Estados Unidos. Hasta un 80 por ciento de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos y el 97 por ciento del petróleo que exporta (Canadá es uno de los mayores productores de crudo del mundo) se dirige a refinerías estadounidenses. Según los últimos datos disponibles de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés), Estados Unidos importó en octubre de 2024 casi 4,6 millones de barriles de petróleo diarios desde Canadá y 563 mil barriles desde México. Durante ese mes, la producción diaria de petróleo en EE.UU. fue de cerca de 13,5 millones de barriles.

"Mantener el diálogo"

Por su parte la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que tiene "plan A, plan B y plan C" ante los aranceles a productos mexicanos. "Siempre vamos a mantener el diálogo, es fundamental en la relación entre México y el gobierno de los Estados Unidos, y hay esta mesa de diálogo, y tenemos plan A, plan B, plan C, para lo que decida el Gobierno de los Estados Unidos", declaró la gobernante mexicana en su última conferencia matutina, además de prometer que está preparada para afrontar las políticas de Trump.

Aunque Sheinbaum envió una carta el 26 de noviembre a Trump, cuando él era presidente electo, en la que avisó de que "a un arancel vendrá otro en respuesta", ahora sostuvo que hay diálogo y pidió esperar para exponer su estrategia. "Vamos a esperar, como siempre he dicho, con la cabeza fría, tomando las decisiones, estamos preparados y mantenemos este diálogo", manifestó.

Los aranceles preocupan a México por ser el mayor socio comercial de Estados Unidos, con un valor de exportaciones a ese país de 490.183 millones de dólares en 2023, casi el 30 por ciento del producto bruto interno (PBI) mexicano, según un reporte del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO). Pero Sheinbaum advirtió de las implicaciones que puede tener poner aranceles para la economía de Estados Unidos.

“Es muy importante que sepa el pueblo de México que siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo, que siempre vamos a defender el respeto a nuestra soberanía y un diálogo como iguales, como siempre lo hemos mencionado, sin subordinación", señaló la mandataria. En tanto el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, advirtió de un costo estimado de 20.475 millones de dólares para cerca de 89 millones de familias estadounidenses por el alza de precios, sólo de automóviles y autopartes, computadoras, televisores y heladeras que se compran desde México.

Ni la Unión Europea se salva

Trump afirmó este viernes que "definitivamente" impondrá aranceles a los productos que la Unión Europea (UE) exporta a su país, aunque no especificó qué bienes estarán sujetos a gravámenes ni cuándo entrarán en vigor. Trump hizo estas declaraciones en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde un periodista le preguntó si tenía previsto imponer aranceles a la UE. "¿Quiere la respuesta sincera o le doy una respuesta política? Definitivamente, la Unión Europea nos ha tratado de manera terrible", respondió.

"Nos tratan muy mal. No aceptan nuestros coches, no aceptan nuestros productos agrícolas, esencialmente no aceptan casi nada, y tenemos un enorme déficit con la Unión Europea. Así que haremos algo muy importante con la UE, vamos a equilibrar la balanza", agregó el mandatario. Durante su primer mandato (2017-2021), Trump impuso aranceles del 25 por ciento al acero europeo y del 10 por ciento al aluminio.