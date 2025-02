La aclamada actriz de cine y teatro Cecilia Roth estuvo en el primer programa de ¿Qué me contás?, que conducen Taty Almeida y Charly Pisoni en la 750. En una extensa entrevista, la protagonista de La madre habló sobre sus primeros pasos en la actuación, su relación con el director de cine Pedro Almodóvar y la polémica con el presidente Javier Milei.

"Tuve, desde muy chica, conciencia de que lo que quería hacer era lo que hacían en la tele Marilina Ross, Bárbara Mujica o Norma Aleandro", comenzó Roth, al ser consultada por los albores de su carrera como actriz.



Roth, que vivió en el exilio durante la última dictadura militar, recordó el "dolor, la bronca y la tristeza" que la acompañaron durante esa época cuando, a sus 18 años, sus padres, Abrasha Rotenberg y Dina Rot, decidieron irse del país. "Decidieron que nos íbamos a tomar 'un año sabático' porque 'eso se iba a solucionar', pensaban que iba a haber elecciones otra vez en Argentina. Había una cierta ingenuidad frente a lo que fue esa brutal dictadura que empezó en el '76", contó la actriz, quien no retornó a la Argentina hasta 1985.

Fue en su llegada a España que conoció a Pedro Almodóvar, cuando él todavía era administrativo en una telefónica y quien luego dirigiría a Roth en Todo sobre mi madre (1999). "Yo aprendí de él una cosa que es que él sabe de mí más que yo, como actriz por lo menos. Él sabe que puedo hacer lo que yo no sabía que podía", reveló.

Y continuó: "Todos esos amigos mayores, Ivan Zulueta, Eusebio Poncela, Pedro Almodóvar, Lauri García Lorca, un poco mayores que yo, yo era la mascota, me dieron infinita lectura, infinito cine, infinito teatro e infinita capacidad de análisis crítico, de pensamiento".

Otro momento de la Argentina que repasó fueron los años previos a la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007). La protagonista de Martín (Hache) (1997) viajó a México a filmar una película algunos meses antes del estallido social del 2001 y recordó los años posteriores como una época "difusa". "En esos años no se hablaba de política porque no hacía falta, no se hablaba de dinero porque no hacía falta, no se hablaba de salud porque no hacía falta. Se hablaba de futuro, de proyectos", evocó Roth y diferenció ese momento con el presente en el que, aseguró, el proyecto es "terminar con todo".

Sin embargo y a pesar de la situación económica, la actriz celebró que en la Argentina "la creatividad no baja": "Cuesta muchísimo más hacer todo pero no baja, se sigue haciendo teatro y cine como se puede. Eso es resistencia y mucho talento", destacó.

Por último, se refirió a las descalificaciones que le dedicó Javier Milei luego de que ella criticó el desmantelamiento de las políticas culturales. "Yo nunca dije que estaba censurada, dije que en ningún organismo público se puede ver ninguna película que hable de la dictadura, de cambio climático, de género o que incluyera a Lali Espósito en su elenco. Eso se dijo, no lo inventé y no hablé en ningún momento ni lloré porque yo estaba censurada", concluyó.