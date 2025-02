El licenciado y Dr. en Filosofía por la UBA e investigador del CONICET, Tomás Balmaceda, afirmó que la Marcha Federal Antifascista y Antirracista no es “estrictamente contra Javier Milei”, ya que “mucha gente que lo votó” se hará presente y analizó la actualidad de los discursos homofóbicos ahora están “validados” pero las agresiones hacia el colectivo LGBT “siempre estuvieron” en la sociedad.

Para Balmaceda, el discurso de Javier Milei en Davos “es parte de una escalada”. “Hace 14 meses uno no se imaginaba preparase un sábado para salir a marchar contra el racismo y el fascismo, pero tampoco uno se podía imaginar antes que un mandatario dijera que un sector de la sociedad era un virus, un cáncer que había que extirpar”, señaló en la 750 y agregó que esto forma parte “de las nuevas narrativas que trajo este Gobierno”.

“Las palabras tienen poder, las palabras crean realidad”, remarcó.

Con respecto a la Marcha Federal Antifascista y Antirracista , aseguró que será “diferente” a las demás que ha realizado el colectivo LGBT, ya que, usualmente, se desplazaban desde Plaza de Mayo hacia el Congreso de la Nación “para pedir leyes” y ahora será desde el Congreso hacia Casa Rosada. “No va a haber un acto final, porque esta marcha tiene otra característica”, enfatizó.

En tanto, insistió en que el ataque a la comunidad gay no es nuevo, sino que ahora existe una “validación”, sobre todo luego del discurso del presidente Javier Milei en Davos.

“Los que somos de la comunidad (LGBT) siempre estamos un poco con miedo en la calle. Siempre hubo un grito de puto, maricón, degenerado, miradas, en todos lados. Yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, y los crímenes y las agresiones que hay al colectivo siempre estuvieron. Siento que ahora hay una validación. Se perdió la vergüenza”, advirtió.



“La marcha de hoy es un poco por el discurso en Davos (de Javier Milei) y por el fascismo. No se si va a convocar efectivamente que no banca a Milei. Yo no creo que hoy sea una marcha estrictamente contra Milei, creo que mucha gente que lo votó va a estar en la plaza”, cerró.