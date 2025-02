Las playas bonaerenses siguen siendo las preferidas para los argentinos que deciden vacacionar en la Argentina. Sin embargo, los números generales no son una buena noticia para las costas provinciales. Sus comercios se ven afectados por la caída del consumo y los operadores turísticos que suelen apoyarse en las primeras semanas del año para sostenerse el resto de la temporada no alcanzan los números que deberían servir para recuperar parte de lo perdido durante el 2024 y proyectar un 2025 que no pinta mejor.

Menos de un tercio de los argentinos vacacionó o vacacionará durante este verano y la mitad no lo hace por falta de dinero. El porcentaje restante alude responsabilidades laborales, que podrían vincularse a la situación cada vez más frecuente de pluriempleo para complementar ingresos.

Según un estudio de Management & Fit, el 31,6 que efectivamente vacaciona, un 68 por ciento, que representa un 21 del universo total, lo hace en destinos nacionales. Entre ellos, la costa bonaerense sigue siendo el destino preferido, con un contundente 40 por ciento, que duplica al destino siguiente en la lista, las sierras de Córdoba.

El porcentaje restante, casi un 9 sobre el total, lo hace fuera del país. Entre ellos, los destinos más elegidos son Brasil (45) y Uruguay (9). Un 20 por ciento lo hace por otros destinos continentales. El dato es inseparable de la política cambiaria del gobierno nacional, que consiste en planchar artificialmente la cotización del dólar, haciendo económicamente más accesibles los destinos turísticos de los países limítrofes, especialmente Brasil.

Pero esta política no afecta sólo al turismo. Distintas cadenas de valor, como la pesquera, la del calzado, la metalúrgica y la frigorífica, entre otras, vienen reclamando que con estos costos sus actividades se vuelven inviables.

La contracara de ese fenómeno, como señala el estudio de la consultora liderada por la economista Mariel Fornori, históricamente ligada al PRO y ahora cercana al oficialismo nacional, es que en comparación con la temporada anterior los veraneantes son diez puntos menos y que la tendencia a no viajar es mayor entre los mayores de 55 años, las mujeres y los sectores de menor nivel educativo.

El dato es coincidente con el ajuste brutal sobre los haberes de los jubilados y le pérdida de poder adquisitivo generalizada de los trabajadores, pero más fuerte en los menos calificados.

Este semana, el ministro Augusto Costa presentó estadísticas oficiales de la provincia, con resultados preocupantes, especialmente para los municipios turísticos de la costa atlántica bonaerense, cuyos ingresos tienen un fuerte componente estacional. Los datos actuales preanuncian un invierno turbulento.

La estadía promedio de los turistas es apenas de cuatro días, la cantidad total de turistas que visitó la provincia fue 6,3 puntos menor que la temporada anterior, la cantidad de operaciones con cuenta DNI cayó 28 por ciento, el monto promedio de transacción estuvo 12 puntos por debajo del año anterior y el consumo con tarjetas de crédito y débito cayó 14 puntos interanuales.

Costa dijo que se está viendo “una temporada donde los turistas vienen menos de cuatro días y las estadías largas están siendo más acotadas”. “Hubo una leve mejoría respecto de la temporada anterior y lo que veíamos en la primera parte, pero son indicadores que no hablan de las expectativas que teníamos en la Provincia”, marcó.

Desde el sur provincial, Costa apunto a Daniel Scioli y dijo que "lo más paradójico es que el secretario de Turismo nacional parece un comentarista de situaciones que sólo él ve. Parece no hacerse cargo de lo que está pasando, que es algo objetivo. Se vanagloria de dar una batalla cultural en el turismo y, en eso, defiende la idea de que el Estado no tiene que tener responsabilidad en la actividad, por lo que no tiene que regular nada”, aseveró el ministro.

A pesar de todo esto, la última medición de clima social de Management & Fit, apenas anterior al análisis de la temporada turística, señala que la aprobación al gobierno nacional supera a la desaprobación, por 52 a 44.

Ese estudio señala que la totalidad de los que aprueban la gestión creen que estarán mejor dentro de un año frente al 32 que piensa exactamente lo contrario. La conclusión es que el gobierno cuenta con una indudable habilidad para generar y, hasta acá, renovar expectativas, aún sin mejoras reales.

Esta semana el gobernador advirtió sobre las consecuencias nacionales sobre el turismo y la rápida demostración empírica de esos efectos. “Uno puede tener una playa hermosa, un hermoso paisaje, pero para que eso se convierta en actividad económica hacen falta muchas cosas. Claro que es necesaria la iniciativa privada, pero si no hay rutas, conectividad, infraestructura, no hay turismo. Empezaron a reírse cuando dije que sin Estado no hay turismo, pero lo vemos en la Provincia”, agregó.