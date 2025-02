Este lunes se conocieron las últimas imágenes de Josué Salvatierra y Paloma Gallardo, los adolescentes que fueron encontrados asesinados debajo de un puente, cerca de la plaza de la localidad de Bosques, en Florencio Varela. La autopsia muestra que las víctimas tenían fractura de cráneo

Una cámara de seguridad los captó el jueves 30 de enero cerca de sus casas, cuando se dirigían al gimnasio. Josué, de 14 años, y Paloma, de 16, fueron filmados cuando pasaban por una esquina a las 18.05.

Diez minutos más tarde, otra cámara los registra cerca del puente de Bosques, delante de un colectivo. La última imagen de los adolescentes los muestra cruzar las vías del tren Roca, a la altura de la Avenida Calchaquí. A partir de allí no se tuvo más noticias de ellos, hasta que sus cuerpos fueron encontrados debajo de un puente, cerca de la fábrica de baterías Champion y de la plaza de Bosques.

Las hipótesis

El jueves 30 de enero, los padres de Josué Salvatierra, un adolescente de 14 años que asistía a segundo año del colegio 63, hicieron la denuncia ante el 911 por la desaparición de su hijo.

Omar Gallardo, padre de Paloma -estudiante de 16 años del mismo colegio, de quinto año-- denunció que su hija fue vista por última vez ese mismo día cuando se dirigía al gimnasio, a siete cuadras de la plaza de Bosques. La chica había salido poco antes de las 18 y a las 21 no había regresado. Por ello, sus padres hicieron la denuncia a través de la línea 145.

Josué y Paloma tenían teléfono celular, por lo que lo que se intentó conocer su ubicación, pero ambos aparatos se encontraban sin conexión. No se supo de ellos hasta que sus cuerpos fueron hallados debajo del puente.

La hipótesis de la investigación es que los adolescentes se encontraban en el descampado cuando fueron atacados para robarles una mochila, los celulares y algo de plata que llevaba Paloma.

La autopsia

Según el parte preliminar de la autopsia, los adolescentes fueron golpeados en la cabeza con un objeto contundente. Ambos presentaban signos de fractura de cráneo, lo que descartaría la hipótesis de que alguno de ellos se hubiera suicidado, señalaron fuentes policiales.

Según la autopsia, Paloma tenía lesiones de abuso ni defensivas y la encontraron boca abajo: podrían haberla sorprendido con el golpe en la cabeza. Mientras que Josué se había resistido al ataque.

Por último, según el informe forense, en el caso de Paloma Gallardo, de 16 años, la causa de la muerte es "lesión cerebral" con "fractura de cráneo" y "traumatismo encefalocraneal grave".

El informe de Josué Salvatierra señala como causa de la muerte "hemorragia cerebral" con "fractura de Cráneo" y "traumatismo encefalocraneal grave.

El padre de Paloma Gallardo, sostuvo había pensado que se trataba de un secuestro. Omar Gallardo señaló en declaraciones a los medios que nunca se opuso al noviazgo: "cómo lo voy a impedir yo, que en esa edad hay un florecimiento del amor. Hoy la proliferación de la inseguridad con respecto a las relaciones de amor recae sobre nuestra juventud. Esa inseguridad, que nosotros hemos pasado por eso por esos momentos en la juventud, de que tenemos de amor y empezamos a experimentar cosas; y hay que ayudarlos a los pibes para que no cometan errores”. Anunció que pronto ofrecerá una conferencia de prensa.

Policía con pocos reflejos

En este contexto, el hombre afirmó que "en la comisaría 4ª se le rieron" y que "tardaron mucho en buscar a su hija y a Josué", a la vez que reveló que fue allí con el papá de Josué: “Ahí fue un calvario, porque estuve más de cuatro horas para que puedan hacer el acta de denuncia… lo atendieron primeramente a José –padre de Josué-- porque presumían los oficiales que era una aventurita juvenil. Y yo exigí que se investigue un posible rapto o secuestro. En la cabeza tenía un montón de cosas, sospechas”.

"Pensé en un posible secuestro, pedí que investiguen la hipótesis del rapto... me acordaba de Loan, no quería que a Paloma le pase lo mismo que a Loan y después nadie sepa qué pasó. Hay una confusión terrible y todos nosotros necesitamos saber la verdad –consideró el padre de la chica-- comentaron que del gimnasio le habían dicho al papá de Josué que no habían ido. Yo hice un par de llamadas al celular de Paloma y estaba apagado. Y con el teléfono del chico sucedía exactamente lo mismo. Entonces llamé al 911″. Y agregó que "observó distintas marcas en el cuerpo de Paloma". Gallardo concluyó: “Yo lo que vi en el cuerpo, que tuve que reconocerlo, que exigí poder reconocerlo porque no me querían permitir reconocerlo... No le puedo dar un panorama de lo que yo vi, no pude ver lo que pasó en su cráneo, pero vi otras cosas”. También dijo que no conoce el descampado y que le propuso a la familia de Josué "estar juntos".

Edgar García, abogado de la familia de Paloma, sostuvo que el autor del doble homicidio “conocía a Josué Salvatierra” porque el menor “era habitué del lugar dado que iba con su padre a buscar cosas para reciclar; para mí participaron dos o más personas porque si a un chico le tirás un piedrazo sería común que el otro salga corriendo y los cuerpos estaban juntos, es decir los tenían reducidos”. El abogado denunció que la escena del crimen no fue preservada: “Levantaron los rastros y se fueron. Por eso permitieron que se prenda fuego el lugar”. Y agregó que "todas las hipótesis son válidas... pero no creo que hayan sido raptados: el móvil es el robo siempre y cuando no se hallen elementos que indiquen lo contrario”.

Por la tarde del lunes, vecinos de Florencio Varela hicieron una marcha a la comisaría para reclamar justicia por Paloma y Josué. Cortaron la calle y prendieron fuego neumáticos para exigir que se esclarezca el doble crimen. Algunos se mostraban con carteles pidiendo más seguridad en la zona.

La causa la investiga el fiscal Hernán Bustos Rivas, titular de la UFI N°5 de Florencio Varela.