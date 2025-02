El Gobierno Nacional se prepara para encarar una semana en la que el Congreso de la Nación tendrá todo el protagonismo. Allí, los legisladores tratarán los temas que el Presidente envió a principios de enero y, con eso en la mira, el mediodía del lunes hubo una reunión en la Casa Rosada que encabezó la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; su primo y subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; uno de los vicejefes de gabinete, Lisandro Catalán, y el asesor sin cargo del Presidente, Santiago Caputo. El jueves, finalmente, habrá sesión desde las 12 del mediodía en la Cámara de Diputados. En la convocatoria oficial figuran tres proyectos: la eliminación de las PASO, el proyecto de reiterancia y el de juicio en ausencia.

En el gobierno ya saben que se viene una derrota a medias: lograrán que este año no haya PASO, pero no tendrían los votos suficientes para la eliminación definitiva de las primarias, como ellos querían. En un principio se mostraban firmes con la idea de que era la eliminación o nada, pero ante la falta de consensos aceptarían la suspensión por este año. "Es lo que hay", dijo el jefe de gabinete Guillermo Francos cuando fue consultado por el tema.

A la vez, en Casa Rosada confían que, además, lograrán aprobar los proyectos vinculados a los temas de seguridad impulsados por la ministra de esa cartera, Patricia Bullrich. Es decir, creen que cuentan con los votos suficientes para aprobar el texto que buscará modificar el código penal en materia de Reincidencia, Reiterancia, Concurso de Delitos y Unificación de Condenas. En el oficialismo, más allá de que Milei en los últimos días declaró en una entrevista que "la inseguridad es cosa del pasado", opinan que, debido a los últimos casos de inseguridad que se conocieron en provincia de Buenos Aires la balanza se inclinaría a favor de ellos para aprobar las normas que promueve Bullrich.

El proyecto de reiterancia que presentó el gobierno implica que cualquier persona acusada de cometer un delito, sin necesidad de que ya haya sido condenada, pueda tener un antecedente que le permita a un juez dictarle una prisión preventiva en otra causa. Según analizan desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, por ejemplo, esa figura significaría "un riesgo para el principio de inocencia". Desde el CELS también advierten que la norma implicaría que "puede dictarse la prisión preventiva de una persona por el solo hecho de que el juez considere que existe el riesgo de que cometa un nuevo delito". Por último, advierten que su aprobación podría colaborar a la criminalización de la protesta.

En el llamado a sesión especial en Diputados que se conoció este lunes, en tanto, figura que la convocatoria será para el jueves desde las 12 del mediodía. Allí, además del proyecto de reiterancia y la Reforma para el Fortalecimiento Electoral que contiene la eliminación de las PASO, el proyecto que buscará la modificación sobre Juicio en Ausencia del Imputado impulsado por Bullrich y por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, cuyo objetivo es el de intentar cerrar el caso AMIA.

Si bien la Ley Antimafias ya puede ser tratada en el recinto porque, al igual que el proyecto de juicio en ausencia y el de reiterancia, ya tiene dictamen, el texto no fue incorporado en el temario para la sesión del jueves. Este martes, habrá trabajo en comisión en Diputados para lograr el dictamen del proyecto sobre las PASO y los bloques están terminando de definir sus posturas.

Tampoco será tratado este jueves en el recinto el proyecto de ficha limpia. En Rosada confían que ese texto tendrá los votos en Diputados, pero dudan tener los necesarios para que sea, luego, aprobado en el Senado. Ese proyecto será debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales el miércoles a las 14 y, si logran dictaminarlo, podría llegar al recinto el 11 de febrero. Ficha Limpia no tiene gran impulso por parte del oficialismo, más allá de la presión del PRO. En la Casa Rosada saben que, en caso de ser aprobado, quedarán como quienes proscribieron a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la principal líder opositora.

La suspensión de las PASO

En el oficialismo analizan que, tanto en Diputados --que se tratará este jueves--, como en el Senado cuentan con los votos necesarios para lograr la suspensión de las Primarias en las elecciones de este año. "Lamentablemente no tenemos los votos en el Congreso; no nos alcanza para eliminarlas, pero sí la mayoría da para suspenderlas", admitió el jefe de gabinete en una entrevista radial que dio este lunes y, confiado, sumó que "estamos seguros que en la próxima elección vamos a obtener más legisladores y tendremos más fuerza para eliminarlas definitivamente; y no solamente eso, sino además poder avanzar en todas las reformas que nos faltan, en los sistemas previsional, tributario y laboral".

El argumento que repiten como mantra desde el oficialismo es que las PASO "no sirven" y que son "un gasto innecesario para el Estado". "La realidad es que no han servido para nada y son un costo enorme”, expresó Francos este lunes y agregó que "La gente no tiene ni idea del costo económico, que supera los 150 millones de dólares". El jefe de los ministros sumó que se trata "solamente de una elección para resolver un problema de los partidos políticos". Desde Balcarce 50 no tienen problemas con las internas --no tienen demasiados candidatos ni una gran oferta electoral-- y, además, no quieren colaborar para en la resolución de las internas de los partidos opositores como el PRO, que históricamente se sirvió de esa herramienta.

En la reunión de este lunes que Karina Milei tuvo con los Menem evaluaron todas estas cuestiones y, tras el encuentro, el presidente de la Cámara Baja compartió una foto en sus redes con un texto que decía: "Inicio de semana a toda marcha para lograr los objetivos parlamentarios". Allí figuraba también uno de los vicejefes de gabinete, Lisandro Catalán, pero no el otro, José Rolandi, que está en la mira de Karina y de Lule Menem porque sospechan que sigue reportando a Nicolás Posse, el exjefe de Gabinete que lo incorporó al gobierno. En su lugar estarían pensando en el nombre de Sebastián Pareja, aunque aún no tomaron definiciones. Tampoco apareció en la selfie de Menem Santiago Caputo, por más que también estuvo presente.