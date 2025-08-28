Desde mayo el destino de Alejandro Garnacho es incierto. Tuvo declaraciones que lo dejaron fuera del primer equipo de Manchester United, perdió la confianza del Técnico y también el respeto de los hinchas.

En época de traspasos, rechazó la propuesta de Bayern Munich y advirtió que no volvería a jugar ni a entrenar con el plantel mancuniano. Además, dejó en claro que su gran anhelo era llegar a Stamford Bridge.

Finalmente, después de ofertas que no cubrían los pedidos del United, Chelsea planteó que pagará 46 millones de euros.

La intención de Garnacho de cerrar con Chelsea no solo se da en un contexto futbolístico desfavorable en el United: hoy Chelsea es campeón del Mundial de clubes y también juega Champions. Es un equipo competitivo y con poderío, que representa un gran desafío para un jugador que tiene los meses contados para estar en el Mundial 2026.

Con 21 años, Garnacho fue protagonista en las últimas cuatro temporadas de la Premier League y en 82 partidos hizo 13 goles. Ahora su rumbo ya estaría allanado para empezar de cero, y que el azul sea su nuevo color a defender.

Manchester United y una racha histórica

Los Red Devils hundieron un poco mas su realidad al quedar afuera por penales en la Carabao Cup. Su rival fue el Grimsby Town, club de la Cuarta División inglesa.

Es una de las peores rachas de su historia, en un equipo que en los últimos meses perdió la base y la identidad de uno de los clubes mas importantes del mundo.

Próximos partidos

Sábado



8.30: Chelsea vs Fulham

11.00: Manchester United vs Burnley

Sorteo de Champions

Dentro de la nueva versión de la Liga de Campeones, Chelsea tendrá que enfrentar en la fase inicial a: Barcelona, Bayern Munich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos FC y Qarabag.

(Informe: Jorgelina Rocca)