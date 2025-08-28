La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) denuncian que detuvieron a quince trabajadores sin explicación durante una mediación por falta de alimentos con la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba.

Así lo confirmó su secretario general, Hugo "Cachorro" Godoy, en diálogo con la 750: "Los compañeros de la Federación Nacional Territorial (FeNaT) de Córdoba y de la CTA fueron a reunirse con un funcionario, los hicieron pasar y adentro los detuvieron", denunció el dirigente sindical.

Las organizaciones gremiales denuncian que la gobernación les hizo "una emboscada". En el marco de una protesta por alimentos frente a la Municipalidad de la capital cordobesa, organizada por la FeNaT, algunos dirigentes fueron citados por el Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la ciudad de Córdoba, Raúl La Cava, y en camino a la reunión fueron detenidos por la policía.

"Todavía no conocemos un argumento por parte de las autoridades policiales o de la Justicia. La única información que tenemos es que los compañeros se habían presentado en el área de Desarrollo Social, los hicieron pasar para reunirse con un funcionario, entraron quince compañeros a la reunión y mientras estaban esperando apareció una patota policial que los detuvo sin ninguna explicación", insistió Godoy en En el ojo de la tormenta.



Los militantes sindicales detenidos son Federico Giuliani, secretario general de la CTA y de ATE de Córdoba; Silvia Alcoba, dirigenta de la FeNaT y adjunta de la CTA Autónoma de Córdoba; César Theaux, secretario de Derechos Humanos de ATE Córdoba; Fermín Deniponti, trabajador de prensa de ATE Córdoba y otros once militantes de barrios populares de la FeNaT. En el comunicado oficial, las CTA denuncian también una represión desmedida y criminalización de la protesta.

"El gobierno de (Martín) Llaryora pareciera que está blindado mediáticamente porque tiene muchas de las mismas prácticas que el gobierno nacional en la provincia, y sin embargo aparece como un gobierno peronista, moderado, y yo creo que no tiene nada de peronista y de moderado mucho menos", concluyó Godoy.

El comunicado de las centrales sindicales:



