Era una historieta y devino en juego de rol. Era un Día del Orgullo Zombie (así como se lee) y devino en un mes. Cosas que pasan en torno al conurbano y más allá también. Berazategui Territorio Zombie comenzó como una historieta de Sergio de Sanctis, hace casi ocho años, y ahora devino en un juego de rol diseñado por Christian "Fish" Bernhardt y Juan "Elvis" Pereyra, que suma adeptos que además lo están adaptando a sus propias ciudades. Y para mayor curiosidad, el juego de rol llegó a través de la editorial de ese mismo municipio bonaerense.

Ahora, este JDR donde los personajes intentan sobrevivir en un conurbano infestado de zombies producto de una vacuna antigripal adulterada, está en el centro de las actividades que se desarrollarán en distintos puntos del país como parte del dí… no, del mes del orgullo zombie. "Es un juego de inicio, chiquito, pero un montón de gente lo empezó a jugar", cuenta Elvis. Un club de rol de Córdoba, por ejemplo, lo tomó para celebrar el día del orgullo zombie (hoy, 4 de febrero, en homenaje a George Romero) y la fecha devino en un mes entero dedicado a comecerebros y muertos resucitados. Así, Berazategui Territorio Zombie compartirá espacio con otros clásicos de los JDR, como La llamada de Cthulhu, versiones terroríficas de Dungeons & Dragons y más. A la idea se sumaron distintos espacios, como Dungeon Comics and Games o el local de Akata en CABA, pero también otros en Santiago del Estero, en Rosario y, por supuesto, Berazategui. "Estoy sobrepasado de noticias copadas", dice Elvis.

"Empezó con la idea de hacer un modulito, una historia para otro juego", cuenta Fish. "Pero yo ya vengo publicando juegos de mesa y tenía cancha para encarar un proyecto así, y en un momento apareció la idea de hacer un juego satélite de Territorio Zombie", explica. Originalmente lo habían pensado como un fanzine, algo rápido y para principiantes "que rompa con el mito de los juegos de rol gigantes, de tapa dura, de libros carísimos que la verdad no hacen falta para jugar". Y claro, con dados de seis caras, los más ubicuos del planeta. "Nuestra idea siempre fue hacer un juego de rol para gente que nunca había jugado, y nos llevamos una grata sorpresa al ver que fue bien recibido también por gente que ya jugaba rol hace tiempo", cuenta el co-creador.

El contacto con el Municipio llegó a través de la secretaría de Cultura local, que suele organizar eventos vinculados a la cultura pop en Hudson –una de los localidades de Bera–, siempre con buenas experiencias. "Creo que cuando les llegamos con la propuesta tan armadita, 'la vieron'", comentan los creadores del juego. Pero el entusiasmo del responsable de la editorial municipal los animó y, pasado todo el proceso de playtesting y correcciones, se presentó finalmente este octubre en la Feria del Libro local.

En torno a toda la historia, claro, sobrevuela un aire pandémico ineludible: una gripe mal curada y pum, todos zombies. "Me parece muy interesante esto del aire pandémico porque el cómic fue hecho muchísimo antes de la pandemia, pero hoy en día quien lo tome y lo agarre lo va a poder leer de esa manera, y me parece muy lindo eso del arte comiquero y del arte de los juegos, que te pueden generar referencias a lo que fuiste atravesado en tu vida", reflexiona Elvis. "Creo que los juegos de rol intentan generar también que puedas contar no sólo tu historia, sino la historia que los atraviesa a todos en ese contexto en el que están jugando." Incluso reconoce muchos elementos que se pueden asociar a aquel contexto: "El espíritu de colaboración, la supervivencia... Hemos pasado momentos bastante crudos y oscuros, donde teníamos que sobrevivir, y creo que el juego un poco apunta a eso, si bien tiene la acción y otros agregados".

Ahora, Elvis y Fish se entusiasman con el futuro. Cuentan, por ejemplo, que la historieta que los inspiró tendrá una segunda parte hacia finales de 2025. Y después de la buena recepción que tuvieron sueñan, confiesan, con ver nuevos juegos publicados en la editorial de Berazategui. También se anticipan a la colaboración de referentes del circuito rolero (Agustina Piñeiro, histórica organizadora de la Lovecraftiana, está laburando un módulo para el juego, por ejemplo) o una campaña que les acercó un rolero de Hudson "y que termina en Tecnópolis, como una suerte de road movie rolera". Y, también, el sueño de la gran comunidad rolera del conurbano sur. "En la mayoría de los casos o tenés que viajar a capital o juntarte en casas de amigos, pero tener un espacio desde el municipio que nos permita dar a conocer esta cultura lúdica, me parece muy interesante."









