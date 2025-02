Tras ser expulsado de Las Fuerzas del Cielo - la patrulla virtual del presidente Javier Milei - el influencer libertario Marco Palazzo rompió el silencio y aseguró que fue echado por “caerle mal” a uno de los líderes del grupo. Asimismo, acusó que “se agarraron de cualquier cosa” para "excomulgarlo" -en el jerga libertaria juega con ese lenguaje eclesiástico- y anticipó que desde ahora hará “otro tipo de contenido” hasta que baje la espuma. “Soy liberal pero no boludo”, lanzó.

El "despido" de Palazzo fue la última jugada de la banda del Gordo Dan y se dio a conocer el pasado sábado, en paralelo con la multitudinaria marcha antifascista y antirracista. La actitud del joven de 22 años, que se hizo conocido por intrometerse en las asambleas del colectivo LGBT+ para provocar y que se jactó de haber sido el impulsor de la movilización, fue considerada como "egoísta". "Defendemos una causa justa y noble, muchísimo más grande que cada uno de nosotros. Las personas somos meros instrumentos en esta causa (sic). Aquellos que no lo entiendan no tienen lugar en este movimiento", fue el mensaje con el que la cuenta de Las Fuerzas del Cielo le dijo adiós a uno de sus soldados.

En esa misma publicación el usuario Lucas “Sagaz” Luna, referente de La Libertad Avanza (LLA) en Tres de Febrero, uno de los directores de la empresa Intercargo y muy cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, acotó: “Le falla fuerte, no podemos arriesgar nuestro movimiento permitiendo gente así dentro”.

Precisamente fue a Sagaz a quien mencionó Palazzo en su descargo: "Este pibe, Sagaz, ya venía bardeando. Él pone ‘queda proscripto’. Después el Gordo Dan dice lo mismo. Creo que el comunicado lo hace Sagaz”, explicó el libertario expulsado al El Destape.

Además, al contar su versión, el joven subrayó que él no formaba parte de ningún grupo pero aclaró que sí apoya al Gobierno porque considera a Milei como su “héroe”.

Para Marco, ser escrachado y apartado de esa manera fue “un error no forzado” ya que se “agarraron de cualquier cosa” para desligarlo del selecto grupo libertario. Él sospecha que hay otros motivos detrás. “Creo que le caigo mal a este Sagaz. Pero no me interesa caerle bien a todos. Soy periodista. Existen las peleas entre primos y hermanos. A Fran Fijap también lo putean, a mi me putean. Y sin razones”, agregó.

Consultado sobre si seguirá yendo a protestas opositoras a provocar, Palazzo admitió que no va a ir más a las que realice el colectivo LGBT y que por ahora hará “otro tipo de contenido” para su canal. “Soy liberal pero no boludo, voy a esperar que se calme un poco todo”, lanzó.

Por ahora, mantiene el bajo perfil. Desde que trascendió su expulsión, el joven mantuvo sus redes sin publicaciones durante dos días, hasta que hace unas horas subió un video con motivo de la conmemoración de un nuevo aniversario de la Batalla de Caseros en 1852.