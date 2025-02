David Lynch murió el 15 de enero, a los 78 años, pero dejó un gran legado. Aquellos primeros días del 2025 las redes sociales se llenaron de retratos con su distintivo cabello blanco, escenas de películas, fragmentos de entrevistas y reflexiones inspiradas en su obra. Los fanáticos más celosos se preguntaban si todos los que posteaban habían visto sus películas y series. Del 5 al 20 de febrero, fans y neófitos lyncheanos tendrán la oportunidad de ver su filmografía completa en el Cine York (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos). El ciclo explora el universo narrativo característico de Lynch, con sus personajes excéntricos y sus atmósferas enrarecidas.

La programación incluye obras maestras tempranas como Cabeza borradora (1977) o El hombre elefante (1980), éxitos populares como Terciopelo azul (1986) y Corazón salvaje (1990), y cintas más experimentales como Carretera perdida (1997) o Mulholland Drive (2001). Además, los espectadores podrán ver algunos cortometrajes como Six men getting sick –su primer proyecto experimental animado realizado en 1967 como estudiante de la Pennsylvania Academy of the Fine Arts (Philadelphia), con tan solo 200 dólares–, The alphabet, The grandmother, The amputee, The cowboy and the frenchman, Lumière and company, Rabbits y What did Jack do?

El miércoles 5 a las 18.30 será la apertura con Carretera perdida y a las 21 podrá verse David Lynch: the art life, un documental de Olivia Neergaard-Holm, Jon Nguyen y Rick Barnes que explora los años de formación del director. La entrada es gratuita, por orden de llegada. La grilla completa puede consultarse en Instagram.