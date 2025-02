El sector tabacalero salteño y jujeño comenzó a negociar el precio de su producción a finales de enero, con el objetivo de fijar un valor de comercialización para el kilo de tabaco Virginia de máxima calidad. Se trata de una mesa de diálogo en la que participan funcionarios de los gobiernos de Salta y Jujuy. La primera ronda fue el viernes último en San Salvador de Jujuy.

Durante ese primer encuentro los productores jujeños expusieron sus razones para fijar, de mínima, el valor del kilo de la hoja de tabaco tipo Virginia de primera calidad en casi $5 mil. De acordarse, este precio representaría una actualización cercana al 100% respecto a la campaña 2023/2024.

"La producción de Jujuy entiende que debe pagarse por la clase máxima $4.800, por los altos costos que debemos enfrentar y los cambios de reglas en la política nacional y económica", argumentó Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy. En declaraciones al medio regional especializado Tabaco Argentino, el dirigente agregó que como esa producción regional se exporta casi en su totalidad, el valor del producto debe ser reconocido a precios internacionales. "Pedimos lo justo y lo necesario para el futuro", ratificó.

Una de las principales empresas que compran tabaco Virginia a productores locales para su producción de cigarrillos ofertó una actualización muy por debajo de las expectativas del sector. "Alianza (la empresa Alliance One) manifestó que está dispuesta a pagar un 20% más y es un precio que no podemos aceptar", manifestó Pascuttini. En la campaña anterior el valor de referencia para el kilo de tabaco clase B1F fue de $2.820.



Enrique Cornejo, dirigente tabacalero y senador provincial salteño, recordó que "el precio del tabaco se define por variables internacionales y no por el costo interno". En ese sentido remarcó que "la línea de base de referencia para los compradores internacionales es Brasil". El legislador por el departamento General Güemes aseguró que todavía "no están dadas las condiciones para fijar un precio definitivo". Y entre las condiciones del mercado interno, agregó que "Argentina tiene un dólar unificado" y por lo tanto, "no hay brecha cambiaria". En su razonamiento recordó que, en la nueva gestión libertaria en la Nación, la devaluación del peso fue del 27%, mientras que los costos de producción aumentaron más del 100%.

"Nosotros, en este momento tan complejo, debemos actuar con mucha prudencia y pensar que en mayo debemos comenzar la nueva campaña", razonó Cornejo. "Acordamos que todas las partes deberán ceder pretensiones para que este negocio sea viable y pueda continuar", explicó en declaraciones a Realidad Productiva. También valoró que las cooperativas de Jujuy y Salta reciban actualmente el tabaco de los productores a valor de la campaña 2023/2024 "sin descontar ningún tipo de ayuda financiera que se le otorgó". Por ese motivo "entendemos que ese marco permite levantar la actual cosecha", acotó.



Para el ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud, el encuentro celebrado en esta provincia fue breve, por las constantes modificaciones en las reglas del mercado, tanto a nivel local como global. "Este año se presentaron muchos cambios, lo que genera incertidumbre en la definición del precio del tabaco”, insistió en la misma línea de argumentos. Y en relación a los condicionantes internacionales, el funcionario recordó que la sobreproducción que registran países como Brasil y Zimbabue condicionan a los productores para acordar un precio de comercialización del kilo de tabaco Virginia.