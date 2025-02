La obra de Frank Wedekind, El despertar de la primavera, fue escrita en 1891. Lacan enfatiza que "anticipa ampliamente a Freud", quien señala que "Wedekind tiene una comprensión profunda de lo que es la sexualidad".

A través de una antología de sus "experiencias personales" que Wedekind describe, la lectura de esta "tragedia infantil" demuestra que el despertar de la sexualidad implica invariantes que atraviesan el contexto social particular de cada época.

En la sociedad de finales del siglo XIX, era la "fe en el padre" (Freud) y su implacable "orden moral del mundo" los que estaban en el cenit social y no eran el objeto de goce como lo son hoy. Los adultos están sujetos a la omnipotencia de la religión y a un "no quiero saber nada de ella" de la cuestión sexual.

Luchando con el desbordamiento pulsional de la pubertad, cada adolescente trata de lidiar con la opacidad de lo sexual desarrollando nuevos fantasmas. Pero lo imaginario no basta con que las "fantasías" (Freud) den marco a la realidad; todavía es necesario que la función significante pueda operar, ya que es a través del "montaje de lo simbólico y lo imaginario" que se constituye la realidad.

Moritz está "como caído por un rayo" por las "primeras excitaciones masculinas" que acompañan a un sueño en el que ve "las piernas celestes hacia abajo".

Incapaz de simbolizar este encuentro que hace un "agujero en lo real" que la liberación sexual del siglo XX no ha modificado en absoluto, este sueño tiene para él el valor de un acto que lo sumerge en "la angustia de la muerte".

La idea del suicidio nunca lo abandonaría; "tenía el efecto de ser una reina sin cabeza", un "fantasma" que, según Freud, "anunciaba el destino de Moritz", comprobando así que, si lo imaginario no está ligado a la función del significante, el fantasma se convierte en pasaje al acto.

Se imagina a sí mismo bailando con una chica, huyendo, yendo a América, pero a falta de uno "prêt-à-porter", Moritz es incapaz de desarrollar un fantasma que dé una orientación fálica a su pulsión y sostenga su deseo.

Prefiero "trabajar, trabajar" que acercarse a este abismo. Mutatis mutandis, un adolescente de nuestro tiempo que, como Moritz, no se divide en su encuentro con lo sexual y se refugia en el saber libresco, sería etiquetado como HPI.

Wendla, la heroína, fantasea con escapar de su madre y se imagina a sí misma "sin zapatos ni medias", vistiendo "tan poca ropa interior como la reina de los elfos".

Su despertar a la sexualidad va acompañado de pensamientos de que "puede que ya no esté" cuando otros crezcan. Lacan señala que "el fantasma de su muerte es comúnmente agitada por el niño, en sus relaciones amorosas con sus padres".

Ante el "furioso deseo de saber" de su hija "cómo sucede todo", su madre permanece paralizada. Wendla tratará este agujero en el conocimiento identificándose con su amiga Martha, golpeada por su padre, cuya historia la hace "sudar caliente".

Su amigo Melchor acepta la diferencia entre los sexos y se pregunta por el deseo femenino, porque "el caso no está tan claro". Consiente en ser atravesado por la pulsión y siente sólo una "ligera vergüenza", evocando la "aparición de fantasmas". Fue impulsado por el deseo de saber, y se erigió como iniciador, lo que lo llevó a ser excluido de la escuela.

Cuando tiene relaciones sexuales con Wendla, le dice que solo está en juego la pulsión: "¡Todo, egoísmo! No te quiero más de lo que tú me quieres a mí", que es su manera de afirmar que "el goce del cuerpo del Otro [...] no es el signo del amor.” Más tarde, aceptó la mano extendida del Hombre Enmascarado -a quien Wedekind dedicó su obra y a quien Lacan convirtió en un Nombre-del-Padre- y se negó a dejarse "arrastrar a la oscuridad" por Moritz.

Al aceptar confiar en "un hombre que no conoce" y que se ofrece a "conducirlo entre los hombres", Melchor se dirige hacia la vida y este buen encuentro puede recordarnos el que un adolescente puede tener con un psicoanalista.

Si las formas que adopta el encuentro sexual son nuevas, cada adolescente no escapa al fracaso, hoy como en el pasado "es para cada uno" escribe Lacan porque el joven púber es puesto a prueba del encuentro por la escritura imposible de la relación sexual.

En este teatro, los sueños aparecen como el soporte del deseo y los sueños de virilidad -que es "por excelencia del orden del fantasma"- son legión. ¿La invasión de los adolescentes contemporáneos por los mandatos al goce y por las imágenes, especialmente las pornográficas, todavía dejan espacio para los sueños y el deseo? ¿Sigue siendo cierta la afirmación de Lacan de que los muchachos "no soñarían" con hacer el amor con muchachas "sin el despertar de sus sueños"?

*En el Blog Psicoanálisis Lacaniano. 29-01-2025