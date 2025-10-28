A pesar que Karina Milei y Mariano Cuneo Libarona, al igual que otros testigos citados, volvieron a pegar otro faltazo ante a la Comisión Investigadora de la criptomoneda $Libra, los diputados de UxP Juan Marino y Sabrina Selva lograron acceder a información que revela y compromete aún más al presidente Javier Milei y a varios de los implicados en los expedientes judiciales por la criptoestafa. “Trazamos movimientos de la billetera de Terrones Godoy que nos informó el exchange Gate.io y comprobamos que Milei, (Manuel) Terrones Godoy y (Mauricio) Novelli, participaron de la promoción de $KIP: un token sin respaldo, inflado con el apoyo político de Milei y vendido en su pico para ganar cientos de miles de dólares que lanzó la empresa Kip Protocol, que dio infraestructura a $LIBRA, dos meses después”, resumió Marino en referencia a la experiencia anterior, con los mismos involucrados y que terminó en otra estafa cripto. “El titular de Kip Protocol es el ciudadano de Singapur que se hacía llamar ‘Julian Peh’, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador, el 20 de octubre de 2024, después del Tech Forum”, agregó.

Selva, en tanto, reveló detalles del informe que brindaron a la Comisión las billeteras virtuales Binance y Gate.io en las que corroboraron que Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli realizaron transferencias desde cuentas que operaron por más de 120.000 dólares un día después de la difusión del token $LIBRA. La diputada describió las transacciones entre Novelli y Terrones Godoy, durante la estafa $KIP, y entre ellas dos que el propio Terrones realizó "el 10 de diciembre de 2024 por la noche, con una diferencia de minutos, Terrones Godoy hace otras dos transferencias desde su cuenta de Gate.io: una por 50.000 USDT y otra por 42.720 USDT”, explicó antes de exponer otro hallazgo: “La cuenta que recibe la transferencia de 50.000 USDT es relevante porque el 15 de febrero de 2025 a la madrugada, la noche de la estafa $LIBRA, esa misma cuenta hace una transferencia a una cuenta de Gate.io equivalente a 120.000 USDT”, insistió la diputada y afirmó que “ya hemos librado un oficio a Gate.io para que identifique al titular de esa billetera, probablemente involucrada en la estafa LIBRA”.