Contra la destrucción de las Universidades

Los docentes universitarios se preparan para una semana de paro

El gobierno nacional sigue sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario

Marcha en defensa de la universidad pública
Paro. Los docentes y trabajadores universitarios lanzan una semana de medidas de fuerza. (Guido Piotrkowski)

Últimas Noticias

Homo Sherlock

Por Rodrigo Fresán

Todo está guardado en la memoria

📰 Puertas cerradas en el pabellón

Por Miguel Angel Mori

El presidente de EE.UU. tuvo una conversación “positiva” con Putin sobre el conflicto

Trump dice que la guerra con Irán terminará “muy pronto” aunque mantiene las amenazas

Aseguran que poseen armas más potentes

“Nosotros determinaremos el fin de la guerra”: la dura respuesta de Irán a Donald Trump

Mar del Plata está muy poco feliz

Las ventas en comercios se desplomaron 4%

A un año de la represión más brutal de Milei

La abogada de Pablo Grillo pidió investigar a Bullrich: “Sigue diciendo que Guerrero actuó correctamente”

"Violación de los derechos de la vida"

La CIDH condenó a la Argentina por la muerte de una niña de 6 años en 1996

La iniciativa muestra la preocupación europea por el impacto económico de la guerra

Macron anunció una misión internacional para reabrir el estrecho de Ormuz

Por Marcelo Justo

El País

El mileísmo busca sentar un precedente para evitar futuras huelgas

El Gobierno va contra los gremios del transporte

Paro en la educación inicial y primaria

El conflicto salarial docente se expande por el país

El 24 seremos millones en las calles

Por Victoria Donda

Economía

Sube y baja de bonos, acciones y divisas, por la guerra

Impacto en el mercado local

El petróleo trepó de 90 a 116 dólares el barril, para luego volver a 90. Clima de incertidumbre total

Sube la nafta aquí y hay temor a una crisis global

Por Raúl Dellatorre

En CABA, la inflación creció 32,4 por ciento en un año

La suba de precios no se detiene

Sociedad

La movilización por el 8M

Por qué seguimos marchando

Por Sonia Santoro

Este nuevo proceso llega a veinte años del femicidio

Nuevo juicio por el femicidio de Paulina Lebbos

La empresa no autorizó el uso militar sin límites de su modelo Claude

Anthropic demanda al gobierno de EEUU por disputa sobre uso de su IA

Deportes

El protagonismo eléctrico, una gran controversia

¿Una Fórmula 1 de videojuegos?

Por Malva Marani

Huracán no quiere tener sus puertas cerradas ante River

Chacho Coudet aún no conoce el escenario de su ansiado estreno

A través de una aplicación

¿Vuelve el fútbol para todos? La iniciativa que tiene en mente la AFA

Cayó en dos sets contra Jack Draper en el desierto californiano

Fran Cerúndolo se despidió de Indian Wells