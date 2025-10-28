Al ver el gran éxito de Netflix en 2024 Nobody Wants This, es bastante difícil no enamorarse de Justine Lupe. Sí, ostensiblemente esta efervescente comedia romántica trata sobre la historia de amor entre la podcaster agnóstica Joanne (Kristen Bell) y el rabino progresista Noah (Adam Brody). Pero es la hermana menor ácida de Joanne, Morgan, interpretada por Lupe, la que se lleva todas las mejores líneas (y los mejores atuendos).
Si alguna vez las cosas amenazan con acercarse al territorio de lo cursi, Lupe está allí para romperlo con su entrega seria y una mirada de desaprobación digna de un arma. "Como alguien que tampoco tiene mucho filtro en la vida, me siento identificada con Morgan", se ríe la actriz. "Es realmente divertido interpretar a alguien que es un poco desenfrenada". La actriz habla a través de Zoom justo después de la conferencia de prensa de la serie en Los Ángeles, vestida con un elegante blazer marrón con impresionantes mangas voluminosas, y la melena rubia recogida detrás de sus hombros (hasta que se suelta cuando se anima, acentuando sus frases con gestos).
La serie, que acaba de estrenar en su segunda temporada, no solo es una gran vitrina para su sentido del humor; también es su papel más importante hasta la fecha. Antes de esto, probablemente reconociste a la mujer de 36 años por sus papeles secundarios que robaban escenas en programas como The Marvelous Mrs Maisel, Mr. Mercedes (con un notable trabajo como Holly Gibney) y Succession. En esta última interpretó a Willa, la escort convertida en dramaturga que finalmente acepta casarse con Connor, el hermano mayor de los Roy y el patito feo de la familia, interpretado por Alan Ruck (aceptando su propuesta con la inmortal línea: "A la mierda. Vamos, ¿cuán malo puede ser?"). Se suponía que solo aparecería en tres episodios, pero impresionó tanto al showrunner Jesse Armstrong que terminó quedándose durante las cuatro temporadas del drama ganador del Emmy.
La primera parte de Nobody Wants This, que se basa libremente en las experiencias de la creadora Erin Foster sobre su conversión al judaísmo tras conocer a su esposo, narra las inciertas primeras etapas de la relación entre Noah (el "rabino sexy", como inevitablemente lo llamaron en las redes sociales) y Joanne. Intentan entender sus estilos de vida muy diferentes y ganarse a las familias de cada uno, incluida Morgan. El personaje de Lupe no está del todo convencido de que el romance vaya a prosperar a largo plazo. Da la impresión de que ya ha visto a Joanne pasar por el periodo de luna de miel muchas veces antes (y ha escuchado cómo lo desmenuza en el podcast que conducen a dúo).
Pero esta vez, explica Lupe, "Morgan está realmente aceptando el hecho de que Joanne y Noah van a intentarlo. Y diría que esta temporada es su viaje en términos de cómo reconcilia esa nueva dinámica". Esencialmente, se encuentra en esa situación incómoda y confrontante que muchos han experimentado: cuando tu confidente más cercano de repente se involucra en una relación seria, y ya no sos su prioridad número uno. "Está tratando de averiguar, de acuerdo, ¿cuál es mi vida ahora que sé que hay algo real sucediendo con mi hermana?"
Lupe creció en Denver, Colorado, y proviene de una familia artística que apoyó sus ambiciones de actuación desde la infancia. Cuando era joven, hacía películas con una cámara de video con su hermano menor, que ahora trabaja como director de fotografía. "No tengo hermana, pero conozco la sensación de retroceder a viejas dinámicas familiares que son casi adolescentes", dice, reflexionando sobre lo que hace que su vínculo fraternal en pantalla con Bell se sienta tan real. "Cuando regresás con tu familia, es casi como si nunca hubieras dejado su casa, y de repente estás justo de vuelta en las mismas dinámicas que tenías cuando eras más joven. Y está el aspecto del amor incondicional de la relación: podés decir cosas que normalmente no dirías a otras personas".
Ella agrega que entre ella y Bell había "una química natural". Además, en otro paralelo de la vida real, la creadora del programa, Foster, también tiene un podcast con su hermana, Sara, al igual que las hermanas de la serie. Morgan no se basa necesariamente en Sara, pero el catálogo antiguo del podcast proporcionó una inspiración útil para que Lupe lograra ese intercambio propio de hermanas. "También hay un enorme manantial de material que Erin y Sara Foster tienen en línea en su podcast", dice. "Son muy públicas con su dinámica, y definitivamente volvería a esa fuente para conectar con las peleas y el entendimiento mutuo".
Aunque el programa puede ser una historia de amor en el fondo, la segunda temporada también sirve como una interesante exploración de las formas en que nos enredamos al compararnos con nuestros seres más cercanos y de sentirnos "atrasados" en nuestros treinta y más allá. A medida que se desarrolla la serie, ambas hermanas terminan perturbadas por la velocidad a la que parecen avanzar sus respectivas relaciones en comparación con la otra; Morgan termina saltando a un romance con el Dr. Andy, un hombre con muchas banderas rojas, interpretado brillantemente por el coprotagonista de Lupe en Succession, Arian Moayed. "No tuvimos muchas escenas juntos" en el programa de HBO, "pero nos hicimos amigos porque estábamos haciendo todo este loco viaje juntos" para diversas locaciones, así que reunirse fue una alegría.
Al ver estos episodios desde una perspectiva treintañera, la casi competitiva carrera de las hermanas por tachar hitos de relaciones se siente particularmente conmovedora. Cuando le digo esto a Lupe, nuestra entrevista se convierte brevemente (y apropiadamente, dado su estatus en pantalla como consejera sentimental) en una charla motivacional; afortunadamente, ella adopta un enfoque mucho más suave que el directo de Morgan. "Creo que es un momento raro en el que pensás: 'Oh, mi vida es real y soy una verdadera adulta ahora. ¿Dónde estoy y cómo va todo?'", dice. "Y eso es algo intenso de enfrentar. Cuando tenía 33 años terminé una relación a largo plazo, lo cual es algo espeluznante de hacer a los 33. Se necesita valentía para hacer un inventario de 'de acuerdo, ¿en qué necesito crecer, qué cosas tengo que trabajar?'" Se detiene. "Dicho esto, 33 es tan joven. ¡Sos un bebé! ¡Lo estás haciendo genial!"
Mientras filmaba la primera temporada de Nobody Wants This a principios de 2024, Lupe estaba embarazada de su primer hijo, que comparte con su esposo artista visual, Tyson Mason (la pareja se casó en febrero de este año). Cuando la serie se estrenó, marcó la ocasión compartiendo una publicación en Instagram que honraba al "reparto y al equipo que me apoyó desde el momento en que mi falda Gucci se rasgó por delante y por detrás en el set a las 2 a.m., cuando no tenían idea de que estaba embarazada y pensaban que simplemente me estaba desmoronando rápidamente". Esto provocó titulares dramáticos sugiriendo que ocultó su embarazo a todo el equipo, "lo cual era ridículo y no fue para nada lo que sucedió", dice.
No le "gustó la narrativa de que tenía que disfrazarme de persona no embarazada durante meses". Por eso, era importante para ella aclarar la situación (en un pensativo seguimiento en las redes sociales) "porque lo que realmente sucedió fue exactamente lo opuesto", explica. "Informé que estaba embarazada a este set, y fue completamente celebrado y apoyado".
De hecho, era una de las cuatro mujeres embarazadas que trabajaban en esa primera temporada. "Fue una de las experiencias de actuación más positivas que he tenido. Me sentí realmente creativa y en mi elemento, y me sentí realmente realizada". Además, agrega Lupe, "ver mi cuerpo crecer cada semana" en la película terminó siendo "una experiencia realmente sanadora".
Ella espera que su historia sea "una narrativa alentadora", porque "como mujer en esta industria, pasás por tus veintes y treintas escuchando que trabajar mientras estás embarazada es algo realmente difícil y muy mal visto, o que es imposible, o que te ponen a pastar durante el embarazo. Y eso no quiere decir que ese no sea un tema de la industria legítimo que ha sido problemático durante mucho tiempo, pero mi experiencia fue muy positiva, así que solo quería ser honesta sobre cómo fue".
Cuando el elenco comenzó a filmar la segunda temporada, la hija de Lupe tenía siete meses, por lo que la actriz pasó por "la caída hormonal de destete justo cuando comenzó la temporada", porque hasta entonces, "básicamente había estado exclusivamente amamantando. Regresé al set y dejé de hacerlo por completo. Así que hubo mucha ansiedad que vino con eso, y solo negociando estar con el bebé y darle la atención suficiente, y estar en el set y dar toda mi atención al trabajo".
Pero una vez que "se rindió a ser como, 'Ok, vas a tener algunas hormonas fluyendo a través de vos, va a ser una experiencia corporal diferente'", ella "realmente disfrutó el desafío". Es "totalmente loco", añade, mirar hacia atrás en cuánto ha cambiado su vida en los dos años aproximadamente desde que empezó a trabajar en Nobody Wants This; pero también es "algo emocionante", agrega, "sentirse capaz de una manera diferente a como te sentías antes".
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.