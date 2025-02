El ministro de Educación, José Goity, reiteró que "hay voluntad para lograr un acuerdo" con los gremios docentes, pero agregó que "el inicio de clases no puede quedar supeditado a la paritaria". En la previa del encuentro de esta tarde, en el que realizará la oferta salarial, el funcionario expresó: "Hay que tomar el compromiso de encontrar el mejor acuerdo y no perder de vista lo importante. Trabajamos para que los chicos empiecen las clases y tengan libros, guardapolvo, útiles y programas educativos. Si solo nos enfocamos en un aspecto importante pero particular como lo es la cuestión del salario docente me parece que estamos haciendo algo mal, terminamos supeditando lo más sagrado que son los aprendizajes de los chicos a cuestiones que no son las fundamentales". El inicio del ciclo lectivo está pautado para el 24 de febrero.