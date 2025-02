Las acciones y los bonos argentinos operaron este miércoles en baja, a contramano de la tendencia de los mercados del mundo, luego de un arranque de semana muy volátil ante los anuncios sobre aranceles del presidente de EEUU, Donald Trump.

Los ADRs argentinos cayeron en Nueva York y los peores desempeños fueron para los activos de Cresud (-6%); Pampa Energía (-3,9%); y Banco Macro (-3,7%). En el mes, ya acumulan retrocesos de hasta 7,4% (Pampa Energía).

En la Bolsa porteña, el S&P Merval bajó 1,8%. En los primeros tres días hábiles de febrero, los descensos son liderados por Banco de Valores (-7,8%); Transener (-6,3%) y Banco Macro (-5,6%). Medido en dólares (contado con liquidación), el panel líder de BYMA bajó en el día 1,9%. A su vez, lleva un retroceso de 4,6% en el mes.

La Argentina operó a contramano del exterior, ya que si bien el temor a una escalada del conflicto a nivel comercial impactó en los mercados esta semana, la decisión de Donald Trump de suspender por un mes los aranceles para el caso de México y Canadá aportó algo de calma.

En cuanto a la renta fija, los bonos operaron en rojo por quinta rueda consecutiva: los que más cayeron fueron el Bonar 2035 (-1,2%), el Bonar 2041 (-1,2%), y el Global 2046 (-1,1%). El riesgo país, que mide el JP Morgan, subió 3,1%, hasta los 660 puntos básicos. En las últimas cinco jornadas acumuló una suba de 8%.

Reservas y dólares

El Banco Central logró comprar este miércoles US$ 86,5 millones al intervenir en el mercado cambiario, pero las reservas cayeron a US$ 29.353 millones. La autoridad monetaria sumó cinco jornadas consecutivas con compra de dólares en el mercado oficial. En ese lapso, las reservas brutas internacionales se hundieron en US$ 294 millones.

Influyó además en esta jornada la baja de 0,3% en la cotización del yuan chino respecto del dólar, habida cuenta que más de la mitad de las reservas está nominada en esa moneda, en el marco del “swap” vigente con el Banco Popular de China.

Los analistas explican que las causas por las cuales las reservas brutas se siguen deteriorando son el desarme de encajes bancarios en un contexto de drenaje de depósitos en dólares; las intervenciones del BCRA para mantener contenido el valor CCL, que esta semana reaparecieron en un contexto internacional más volátil, y los pagos de vencimientos con organismos internacionales y a bonistas de la deuda.

"La caída se explica totalmente por los pagos de cupones y amortizaciones de los bonos soberanos hard dollar por u$s3.300 millones, a la vez que se pagaron u$s167 millones correspondientes al Bopreal serie 2", señalaron.

Este ocurre mientras la cotización del dólar se mantiene planchada.

El dólar oficial minorista -sin impuestos- opera a $1.025,96 para la compra y a $1.084,32 para la venta. En el Banco Nación, el billete cotizó en $1.034,50 para la compra y a $1.074,50 para la venta. En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista se ofreció a $1.054,50, es decir, 50 centavos arriba del cierre del martes.

El dólar blue retrocedió a $1.215, en tanto que el dólar MEP opera a $1.188,63. El Contado con Liquidación (CCL) se vende a $1.196,74 mientras el spread con el oficial se posiciona en el 13,44 por ciento.