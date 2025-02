Cuatro chicos de entre 2 y 8 años murieron este viernes por la tarde al desatarse un trágico incendio en una casa de la localidad bonaerense de Campana. Su madre, que estaba en la vivienda en el momento del siniestro, sufrió graves quemaduras.



El hecho sucedió en un hogar ubicado en la calle Maipú al 400, esa esa ciudad del norte bonaerense, al que acudieron dos dotaciones de bomberos, ambulancias del SAME y efectivos del Comando Patrulla.

De acuerdo a la información de los medios locales, el fuego se habría iniciado en la cocina de la casa cuando la madre preparaba la comida, quien salió en busca de ayuda al producirse las llamas y, al regresar sus hijos, ya estaban fallecidos.

Los cuerpos de los dos niños y dos niñas, de 8, 7, 4 y 2 años respectivamente, fueron trasladados por agentes de Policía Científica. En tanto, la madre fue derivada al Hospital San José debido a las graves quemaduras sufridas.

Los peritos realizaban los análisis correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho. Por otra parte, el intendente de Campana, Sebastián Abella, declaró día de luto y suspendió todas las actividades previstas para este viernes y todo el fin de semana.





"Una situación muy catastrófica"

Matías Ferreiros, fiscal a cargo de la causa, dialogó con la prensa en el lugar del hecho y brindó detalles del siniestro.

"Hay información que no la tenemos del todo relevada. Lo que podemos saber es que la mamá salió de la casa a pedir auxilio y nunca más pudo volver a entrar", manifestó. Y agregó: "Hasta que no tengamos los resultados de la autopsia, no podemos determinar si murieron por inhalación de monóxido de carbono o por otra circunstancia. Tampoco se puede determinar todavía si los chicos estaban durmiendo".

En ese sentido, comentó que el padre de los chicos fallecidos se hizo presente cuando estaban trabajando los bomberos. "Fue una situación muy catastrófica. Los bomberos tuvieron que entrar y salir varias veces del monoambiente", explicó.

Por último, Ferreiros detalló que tanto la madre como el padre están siendo asistidos y contenidos por especialistas en el Hospital San José.

