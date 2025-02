Luego de la aprobación de la suspensión de las PASO, el diputado nacional de Unión por la Patria Carlos Castagneto aseguró que los votos disímiles en el bloque no se traducirán en una ruptura.

"No nos tomó por sorpresa, dado que el gobernador (Gerardo) Zamora y Sergio Massa se habían expresado públicamente en contra, nosotros sabíamos que había distintas posturas, por eso se dio libertad de acción", reveló Castagneto.

Además, expresó su postura favorable en relación a las elecciones primarias y sostuvo que la instancia de las PASO es un instrumento que le daba a la ciudadanía "la elección de sus representantes".



Por otra parte, y en línea con otros compañeros de la bancada de Unión por la Patria, el legislador criticó el temario de las sesiones extraordinarias y cuestionó el no tratamiento del presupuesto, que continuará, al menos por ahora, con valores de 2022.

"Considero que las atribuciones que está tomando el Presidente y su gabinete están fuera de la norma y configura el incumplimiento del funcionario público, por eso es tan importante el presupuesto, porque uno puede monitorear realmente la ejecución de las partidas y su distribución", subrayó Castagneto, en Escuchá Página|12, al tiempo que exigió a Javier Milei "el cumplimiento de las normas, las leyes y la independencia de poderes".

Por último, el diputado cuestionó también otros dos proyectos que tienen tratamiento en el periodo extraordinario, la reiterancia y el juicio en ausencia. En ese sentido, Castagneto manifestó que el Poder Judicial "tiene todas las herramientas para actuar en tiempo y forma".

Respecto de la reiterancia, sostuvo: "Es una modificación del Código Penal que le da más poder al Poder Judicial para actuar indiscriminadamente cuando se presume que una persona en reiterancia está cometiendo un delito y le da la libertad al Gobierno de hacer allanamientos sin previa orden judicial".

Y concluyó: "Se modifica algo esencial en el juicio en ausencia, no está la persona juzgada y quizás no se lo notifica o no se le comunica, se la juzga y no se entera. Hasta ahora, la persona juzgada presentaba su defensa y demostraba su inocencia o no".