El director independiente de Vicentin, Estanislao Bougain, dijo a principios de 2025: “Desde hace meses venimos advirtiendo que nos quedaríamos sin caja, y como la vida empresarial es dinámica, dependemos de los contratos de fason que dábamos por asegurados. Nuestros propios clientes dejaron de ofrecernos los contratos que teníamos antes, lo que alteró por completo la visibilidad del futuro de la compañía… Vicentin es una de las principales procesadoras de girasol, antes recibíamos 450 camiones por día y hoy estamos en cero",

"Vicentin -agregó- necesita cuatro millones de dólares para continuar, como lo había dicho el ministro (de trabajo de Santa Fe) Roald Báscolo. Y con este nivel de obligaciones y sin actividad, la administración no resiste…No hay quien sostenga el pago de las remuneraciones mensuales si la empresa no trabaja. No se trata solo de pensar de dónde saldrá el dinero, porque no es mágico. Si la compañía no opera, no hay ingresos…Si la Justicia sigue dilatando los tiempos, la situación llevará a la catástrofe de Vicentin…Si juegan un partido distinto y el pato de la boda termina siendo Vicentin, el desenlace será dramático para todos”.

Este lunes 10 de febrero se cumplen cinco años del inicio del Concurso Preventivo de Acreedores de la entonces primera exportadora de cereales y derivados de la Argentina. Media década después, el principal negocio del país, la comercialización de granos está en manos extranjeras de los entonces socios e interesados de Vicentin, como Viterra que antes se llamaba Glencore, Bunge y ACA, al mismo tiempo que Cargill y Cofco, Estados Unidos y China, tienen el dominio absoluto de lo que se va por los puertos del Paraná. Extranjerización del principal flujo de riquezas que debería estar en manos del pueblo argentino y que genera, entonces, mayor pobreza.

Los gobiernos nacionales de Macri, Fernández y Milei fueron cómplices de estas maniobras que muestran la matriz del capitalismo argentino de los últimos cien años: usar al Estado a su favor, trasladar sus deudas al pueblo a través de funcionarios cómplices, avalar persecuciones contra trabajadores y manipular la desesperación de las familias trabajadoras a favor de la financiarización de la economía, dejar de lado la producción y formar parte de la filosofía del casino, multiplicar el dinero con el dinero.

Estafas, lavado de dinero, fuga de capitales y puertos de donde salieron cientos de kilogramos de cocaína también forman parte de estos cinco años atravesados por una estridente e irritativa impunidad de los nichos corruptos del poder económico. Síntesis de la por ahora invencible voracidad de las minorías, nacionales y mundiales. Esos delincuentes de guante blanco que formaron parte del directorio de Vicentin, hoy en libertad por pagar una caución de 10 millones de dólares, estaban liderados por Omar Scarel, todavía no trajeron un solo peso de los 791 millones de dólares que fugaron entre agosto de 2019 y enero de 2020.

La investigación al ex director regional de la AFIP Rosario, Carlos Andrés Vaudagna, expone cómo un funcionario jerárquico de un órgano de control fiscal hace todo lo contrario de lo que le pide su función. Escribe el periodista Hernás Lascano: "Vaudagna se compra dos mutuales para facturar a contribuyentes que no pueden justificar gastos, adquiere campos, empresas lácteas, presta asesoramiento para que allegados abran cuentas en paraísos fiscales y se relaciona con sectores del estamento político y empresarial. Lo que ponen al descubierto todos estos hechos es un servicio que le presta al presidente de una de las empresas más fuertes de la Argentina. Omar Scarel, titular del directorio de Vicentin, ya estaba en aprietos por el default multimillonario de la agroexportadora. Pero mientras lo investigaban precisamente por fraude surgen los indicios de una nueva maniobra. Los fiscales habían encontrado en una caja de seguridad bancaria a nombre de su hijo, 160 mil dólares. Ese dinero Omar Scarel no lo podía justificar”.