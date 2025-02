El año pasado, el cineasta James Mangold tuvo que tomar una decisión. ¿Filmaría, editaría y estrenaría su película biográfica de Bob Dylan, Un completo desconocido, protagonizada por Timothée Chalamet, en ocho meses? ¿O se dedicaría a revisar meticulosamente el montaje durante ocho meses, dejando su película en un cajón hasta una fecha de estreno ambigua a finales de 2025, presumiblemente con los Oscar de 2026 en el punto de mira?

"Decidí que prefería actuar con rapidez", dice Mangold, "en lugar de permitir lo que inevitablemente sucede cuando se tiene demasiado tiempo en una película: toda la gente con dinero invertido en ella empieza a preocuparse por si va a funcionar, empiezan a dudar y a lamentarse. Y yo les habría dado ocho meses más para preocuparse...".

Fue una jugada astuta. Un completo desconocido se estrenó en Estados Unidos en diciembre, y este mes en la Argentina, con gran éxito de taquilla y de crítica. Explora un periodo concreto de la historia de Dylan. Primero nos encontramos con él llegando a Nueva York, un joven de 20 años poco civilizado y críptico con el pelo alborotado, una guitarra Martin y un montón de canciones folk desconcertantemente buenas en su arsenal. A partir de ahí, pasando por el impacto incendiario de Dylan en una escena folk floreciente y su compleja relación con Joan Baez, Mangold nos lleva hasta el Festival Folk de Newport de 1965, el momento en que el cantante se volvió eléctrico y provocó un escándalo descomunal.

La película es ágil, conmovedora y felizmente alérgica a la hagiografía: en los Oscar del mes que viene opta a ocho premios, entre ellos los de mejor película, mejor director y mejor actor. Tras la espectacular implosión del musical Emilia Pérez, plagado de escándalos, llega a las cruciales últimas semanas de la campaña de los premios como la nueva favorita.

Pero esto no es demasiado sorprendente. Mangold, el veterano guionista y director de películas tan diversas como Logan, Johnny y June: Pasión y locura, Ford contra Ferrari e Inocencia interrumpida, sabe cómo hacer su trabajo. Si Brady Corbet, también nominado al Oscar al mejor director y responsable del inquietante drama de Adrien Brody El brutalista, ha sido reconocido por realizar epopeyas de autor poco convencionales con un presupuesto muy reducido fuera del sistema de estudios de Hollywood, Mangold debería ser reconocido por hacer lo mismo dentro de él. En el transcurso de sus 30 años detrás de la cámara, ha dominado el arte de hacer que sus distintas visiones superen la línea (y siempre conservando el corte final) dentro de una maquinaria que se ha vuelto cada vez más indiferente a los directores. Más o menos, ha descifrado el código.

"He evitado hacer películas en las que sentía que no podía hacer lo que quería", dice el director de 61 años a través de Zoom desde Japón, donde está a punto de estrenarse Un completo desconocido. "Con una película a gran escala, en particular, pongo a prueba al estudio. Presento cuáles son mis ambiciones muy claramente al principio, y o las aceptan o son bienvenidos a buscar en otra parte".

Timotheé Chalemet como Bob Dylan.

Mangold es una compañía optimista: habla con suavidad y es ligeramente combativo. Cuando le pregunto por los posibles inconvenientes de hacer una película en un contexto de presunta gloria en los Oscar (que, en el caso de Un completo desconocido, comenzó en cuanto se anunció en 2020 que Chalamet tenía intención de interpretar a Dylan), Mangold responde "Hay una pretensión de ingenuidad en tu pregunta que me resulta un tanto sorprendente", dice, mientras me encojo lentamente en un agujero.

Por si no hubiera quedado suficientemente claro, Mangold lleva tiempo haciendo esto. Hijo de artistas neoyorquinos, estudió cine en el California Institute of the Arts -donde tuvo como mentor al director de Atrapado sin salida, Milos Forman- y trabajó brevemente en Disney, antes de debutar en el largometraje con la película indie Heavy (1995), protagonizada por una Liv Tyler pre-famosa. Le siguieron una serie de atrevidos giros: Tierra de policías (1997), un drama sobre policías corruptos protagonizado por Robert De Niro y Sylvester Stallone; Kate & Leopold (2001), una comedia romántica de fantasía protagonizada por Meg Ryan en el papel de una soltera que viaja en el tiempo; e Identidad (2003), un asesinato misterioso que parecía El club de la pelea escrito por Agatha Christie.

¿Y la más atrevida? Probablemente Logan, de 2017, una película de cómics y western en la que Wolverine, el héroe de los X-Men interpretado por Hugh Jackman, era reimaginado como un vagabundo depresivo. Fue un riesgo que valió la pena con creces: Logan era pulpa gloriosa, una película que cambiaba el brillo del spandex por arena magullada y sangrienta. Recaudó más de 500 millones de dólares en la taquilla mundial y le valió a Mangold una nominación al Oscar al mejor guión adaptado. Pero Mangold sólo pudo hacerlo tras tomar algunas decisiones empresariales muy inteligentes.

"Insistí mucho en que Logan fuera clasificación R, no porque quisiera violencia, lenguaje o desnudos, sino porque quería tener el control de mi propia película", dice. "¿Qué es lo primero que sabe el departamento de marketing de un gran estudio si una película tiene calificación R? Saben que no pueden dirigir la película a niños de 13 años. No pueden vender juguetes. Y si quiero una escena de diálogo de seis minutos entre Patrick Stewart y Hugh Jackman que un niño medio de 12 años con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) nunca tendría la paciencia suficiente para ver... bueno, ahora no hay niños de 12 años en el cine".

Aunque suene a fanfarronería, Mangold admite que le angustian sus propias películas. Estamos en plena temporada de premios, y Un completo desconocido fue muy bien recibida; incluso los espectadores más cínicos, cansados de una mini-tendencia de biopics musicales mediocres y horribles de todo el mundo, desde Bob Marley a Amy Winehouse, se han sorprendido por su calidad. "Me siento como si hubiera perdido cinco kilos", bromea Mangold. "Por mucho que sea maravilloso recibir el mérito cuando tiene éxito, es temible sentir el peso de la culpa si no lo tiene. Al público le gusta esta película, así que sé que voy a hacer otra. Y que voy a conseguir hacer otra película ambiciosa -como ésta- y que voy a poder alimentar a mi familia el año que viene".

El alivio es especialmente agudo por la película que Mangold hizo justo antes de Un completo desconocido. Indiana Jones y el dial del destino, sobre el papel un valor seguro, fue un fracaso comercial y de crítica en 2023. Le pregunto si le reconforta el hecho de que hubiera tantas otras personas y factores implicados en Indiana Jones -Disney, el productor Steven Spielberg, un legado de 40 años de películas- que su fracaso no recayera sólo sobre sus hombros. Pero él lo rechaza. "Yo soy el responsable", dice, con firmeza. "Incluso cuando no estoy acreditado como guionista en una de mis películas, las desarrollo y edito y garabateo en cada página del guión. Así que la responsabilidad es mía. No puedo culpar de nada a nadie más, ni querría hacerlo".

Dicho esto, Mangold sabe mejor que nadie que la percepción de una película puede cambiar con el tiempo. "Cuando llevás un tiempo en esto, ves que hay muchas fases diferentes en la vida de una película, y que el estreno es sólo una de ellas". Tierra de policías, por ejemplo, fue una decepción de taquilla en 1997, y Mangold recuerda que a sus promotores les molestó que no se convirtiera en una "sensación pop al estilo de Quentin Tarantino". Inocencia interrumpida también fue calificada por Mangold de "fracaso" en su estreno. La historia de un grupo de mujeres institucionalizadas a finales de los sesenta -interpretadas por Winona Ryder, Angelina Jolie, Brittany Murphy y una joven Elisabeth Moss, entre otras- le valió un Oscar a Jolie, pero "no hizo tanto dinero y decepcionó al estudio", dice. "En el momento, experimenté la decepción de otras personas y la asumí, porque es imposible no hacerlo".

Pero, con el tiempo, ambas películas han desarrollado bases de fans de culto. "Hay tantas películas que desaparecen de la conciencia pública que es casi como si ya no existieran", dice. "Tengo mucha suerte de haber hecho películas que han tenido una segunda oportunidad de sobrevivir, que quizá no triunfaron en su primer estreno pero que, de alguna manera, siguen triunfando".

Así que quizá aún haya esperanza para su película de Indiana Jones.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.