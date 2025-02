Durante las fiestas me propuse no acrecarme a este cuaderno. El paréntesis se me dio mal, empezó a prolongarse y, de pronto, el no podimiento. Por más que me venía en las tardes a la mesa del Náutico, el cuaderno abierto, expectante, la birome alerta, miraba el mar y nada. Es más, cuánto más lo miraba, como lo miro, ahora mismo, nada. La inmensidad parece insinuarme la inmodestia de todo esfuerzoDiarios