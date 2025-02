Meir Margalit es activista por los derechos humanos y político pacifista argentino-israelí que vive en Jerusalén, miembro de la dirección del Centro para el avance de las iniciativas de paz. Fue fundador del Comité israelí contra la demolición de casas palestinas en 1978 y concejal durante diez años en Jerusalén por el partido pacifista Meretz, hasta 2014. Cuando en la interna fue el candidato más votado para encabezar las listas municipales, la dirigencia decidió bajarlo al segundo lugar por haber declarado que ya no era sionista: Margalit renunció a presentarse. Su historia es singular: emigró a Israel en 1972 como parte de un grupo sionista de derecha. Durante su servicio militar sirvió en un asentamiento judío en la Franja de Gaza y resultó herido en la guerra de Yom Kipur en 1973. Durante su recuperación se acercó al movimiento pacifista. Abandonó el sionismo porque lo considera un movimiento que ya cumplió su objetivo, "para bien o para mal", y a partir de la creación de Israel, no tiene razón de ser. “No soy antisionista y creo que Israel tiene pleno derecho a existir. Pero no de esta forma. Todo nacionalismo es supremacista. El problema es que Israel está estancado en la fase supremacista y por ahora no le veo salida. Ser sionista hoy es un anacronismo”, asegura.

Es doctor en Historia Israelí Contemporánea por la Universidad de Haifa y un gran experto en este conflicto. Escribió libros que denuncian las políticas de discriminación hacia los residentes palestinos de Jerusalén, entre ellos El eclipse de la sociedad israelí, publicado por la editorial española Catarata.

-Donald Trump dijo que va a instalar tropas de su país en una Gaza con los gazatíes protagonizando un éxodo bíblico, y que construirá una Riviera de lujo en Medio Oriente. ¿Qué se puede tomar en serio de esto?

--La llegada de Donald Trump al poder generó cierta expectativa: la de un náufrago en el mar dispuesto a agarrarse de cualquier madero. El canje de prisioneros de esta primera fase de la tregua es resultado de la asunción del republicano, era un indicio de que, tal vez, estaba dispuesto a acabar con este calvario. Nuevamente la ingenuidad nos ha pasado factura. El plan que parece perfilar para Gaza es aún más desequilibrado de lo que podíamos suponer. La idea de "tomar posesión de la Franja", desplazar a 1,8 millones de habitantes a países árabes, terminar de destrozar lo que queda en pie y luego construir "la Riviera del Oriente Medio", más allá de ser inmoral, es tan absurda, delirante y ridícula que no sabría si reír o llorar. Hay que estar muy, pero muy desconectado de la realidad para presentar un plan tan tirado de los pelos. No hay posibilidad de implementarlo: ningún país árabe está dispuesto a recibir a cientos de miles desplazados de Gaza y los gazatíes no están dispuestos a abandonar sus tierras.

- ¿Qué reacciones ha generado la iniciativa desde la perspectiva de los dos pueblos enfrentados en tierras bíblicas?

--Son dos tipos de reacciones, muy preocupantes: en Israel la derecha está eufórica, toma la promesa al pie de la letra y afirma que ahora están dadas las condiciones para renovar el ataque y completar lo que han empezado hace 15 meses: la total destrucción de Gaza. Para ellos, el plan Trump representa una oportunidad para cumplir con su visión maximalista de expansión territorial y anexión, no solo de Gaza sino de Cisjordania. Las huestes nacionalistas están ya calentando motores para reanudar los ataques, una vez concluida la fase actual del intercambio de rehenes, mientras que la derecha mesiánica está preparando sus maletas para volver a asentarse en aquellas tierras.

--En esa hipótesis estarían sacrificando a los propios rehenes israelíes, que probablemente también morirían, al igual que miles de gazatíes...

--Está de más decir que, si los bombardeos continúan, las probabilidades de rescatar con vida a los secuestrados que aún permanecen cautivos serán mínimas. Hemos visto a los últimos tres rehenes canjeados muy demacrados. Todo el país comprende que cada dia que pasa sin restituir a los secuestrados, sus vidas corren peligro. Menos el gobierno, que sigue obstinado en proseguir la lucha a cuenta de la salvación de sus ciudadanos secuestrados. El plan de Trump no solo es una receta para más violencia, sino que refuerza las tendencias más extremas dentro de Israel, profundiza las divisiones internas y deja al país aún más atrapado en una guerra indefinida. La segunda reacción a este plan es la de los gazatíes y los palestinos en general: ante el desprecio hacia ellos que representa el plan de Trump, Hamas no tiene más remedio que seguir luchando, sabiendo que pagará un alto precio, pero también sintiendo que ya no tiene nada que perder. Porque la única forma de parar un próximo ataque palestino es presentándoles alguna esperanza.

--Cuando los palestinos tuvieron visos de esperanza de tener un Estado, la popularidad de Hamas fue a la baja. Cuando en 2018 y 2019 grupos de gazatíes organizaron la pacífica Marcha del Retorno dentro de su propia frontera reclamando que se cumplan las resoluciones de la ONU, francotiradores israelíes masacraron a más 200 personas, incluso niños. La Autoridad Palestina lleva décadas representando la negociación, pero eso no sirvió de nada. Esto hizo a Hamas ganar las elecciones. ¿Todo conduce al mismo ciclo?

-Nuevamente constatamos que el pueblo de israel no aprende mucho de la historia, o mejor dicho, aprende solo lo que encaja con sus ideas prefijadas. Lo que el gobierno de israel ha hecho a los gazatíes es empujarlos a un punto de desesperación en el que no les queda alternativa. Más aún, esta humillación no solo reforzará la decisión de Hamas de seguir combatiendo, sino que podría radicalizar aún más a sectores de la población que, en otro contexto, podrían haber buscado alternativas distintas a la resistencia armada. Al descartar cualquier opción viable para el futuro de Gaza, el plan del dúo Trump-Netaniahu fortalece la narrativa de Hamas de que la única vía que queda es la guerra. En consecuencia, podemos esperar un recrudecimiento del conflicto con más ataques, más atentados y una espiral de violencia que aleja cualquier posibilidad de resolución. Esta situación no solo reforzará la determinación de Hamas de continuar combatiendo: también socava aún más la legitimidad de la Autoridad Palestina (AP). Mientras que Hamas, al menos en términos de imagen, puede posicionarse como la única facción dispuesta a salvar la dignidad palestina. Y la AP queda expuesta como un actor débil e irrelevante. Con cada fracaso diplomático, la AP pierde apoyo popular, quedando reducida a un cuerpo administrativo sin poder real ni capacidad de negociación.

-¿Queda alguna posibilidad de resolver esto por vía diplomática?

--El plan Trump y el desprecio hacia cualquier solución política viable refuerza la percepción de que la vía diplomática está muerta, lo que deja a la población palestina con más razones para volcarse hacia la resistencia armada. Y Hamas pasa a ser el único actor capaz de capitalizar la frustración y enojo de la población, algo que por supuesto, no justifica el ataque criminal de Hamas el 7 de octubre. La mayor preocupación es el futuro de la próxima fase de intercambio de prisioneros el próximo mes. La única fórmula que permitirá liberarlos, es si Israel se compromete a terminar el asedio y a retirarse de los territorios ocupados durante la guerra. Sin embargo, esta exigencia es inaceptable en Israel. Y ante el rechazo israelí, la guerra volverá a desatarse con mayor furor.

-¿Ese es el único futuro que ve?

-Necesito aferrarme a otra posibilidad, aunque suene naive. Tal vez Trump vuelva a presionar a Israel para acabar con esta fase de la guerra y facilitar la creación de condiciones necesarias para el inicio de su “gran plan”. Para que esto ocurra, Trump tiene que adoptar la propuesta de Arabia Saudita de que una fuerza panárabe tome el control de la Franja de Gaza y comience su reconstrucción con financiamiento de Riad y Qatar. Este escenario suena ingenuo. Sin embargo, cuando se está atrapado en un conflicto que parece no tener salida, imaginar soluciones se vuelve una necesidad. Las grandes transformaciones políticas muchas veces comienzan con ideas que, en su momento, parecían utópicas. Quizá esta posibilidad sea el único hilo de esperanza que nos queda. Hoy no hay margen para que Israel o Hamas cedan.

-Arabia Saudita es el otro actor fuerte detrás de escena...

-No puedo evitar preguntarme si detrás del absurdo plan de Trump se esconde una astuta estrategia maquiavélica. Tal vez su objetivo real no sea imponer una solución fantasiosa para Gaza, sino frenar la guerra y generar las condiciones que le permitan avanzar en su verdadero proyecto: la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Todo esto podría ser una maniobra para adormecer a Israel y finalizar la contienda, para luego acelerar su proyecto. Si Trump está apostando por una gran maniobra geopolítica, necesita que las piezas encajen de una manera que, hasta ahora, parece poco probable. De modo que este ridículo plan bien podría ser una maniobra para desescalar el conflicto sin generar pánico en la derecha israelí y luego avanzar en la dirección que a él realmente interesa: los 300 mil millones de dólares de inversión saudita en EE.UU. de los que tanto habló en su campaña. Trump no pretende mejorar las relaciones entre Arabia Saudita e Israel para bien de Israel, sino para ganarse el apoyo económico saudita, país que le puso a EE.UU. como condición previa, que Israel reanude las negociaciones de paz con Palestina.

--El pacifismo israelí parece derrotado y reducido a una ínfima minoría en una sociedad ultraderechizada.

--Todo este episodio histórico encarna otro golpe fatal al movimiento pacifista israelí, o a lo que resta de él. Nuevamente EE.UU. nos ha defraudado y la derecha israelí se ha salido con la suya. Tengo frente a mí el titular del periódico de la extrema derecha, Besheva, que festeja "la gran oportunidad histórica que abre el plan Trump". Se hace difícil continuar cuesta arriba, cuando todas las iniciativas que surgen en el camino terminan conduciendo hacia un callejón sin salida. Hoy ser pacifista en Israel es como ser un renegado o un traidor a la patria. Lo paradójico del tema es que el titulo de patriota se lo merece la izquierda mucho más que la derecha. La izquierda es la que quiere salvar a Israel de sí misma, la que hace el gran esfuerzo de desactivar la bomba de tiempo que funciona dentro mismo de Israel. La ocupación nos va a destrozar. La derecha nacionalista, con su plan de anexión, a largo plazo va a socavar al Estado de Israel. No sé cómo sobreponerme a este nuevo golpe, pero no tengo duda de que debemos seguir nadando contra la corriente en la línea de pensamiento de Gramsci: “la lucha debe basarse en el pesimismo de la razón y en el optimismo de la voluntad”.

-El filósofo italiano Franco Berardi se pregunta por qué la crueldad y la ferocidad han vuelto en la historia del mundo, y pone a Israel como ejemplo. "Hoy el trauma del Holocausto se manifiesta como conciencia del hecho de que 'o somos racistas, o morimos'. Ser racistas es la única manera de sobrevivir al nazismo. Y como el nazismo sigue existiendo, tengo que ser racista", asegura. ¿Concuerda con este análisis?

-Berardi es un lúcido pensador, pero en este tema está equivocado. Efectivamente, el holocausto ha dejado una marca indeleble en la estructura mental del pueblo judío, pero la conclusión que Israel ha sacado del Holocausto nunca ha sido "o racismo, o morir" sino, "o fuerza, o morir". La idea generalizada de los supervivientes es que si en esos años terribles el pueblo judío hubiera tenido un ejército, la matanza no hubiera ocurrido. En otras palabras, para no dejarnos matar, es imprescindible tener fuerza, poseer un ejército que te proteja, y dado que el Oriente Medio está lleno de países que pretenden exterminarnos, entonces necesitamos un ejército poderoso para evitar un nuevo holocausto. Hasta aquí podemos entender la lógica de un país conformado por supervivientes del Holocausto. Concuerdo con Berardi que se trata de un "instinto de conservación". Pero la clave para comprender la actitud israelí no es el racismo. El problema radica en el proceso por el cual la fuerza se convierte en un objetivo en sí mismo y levanta cabeza a tal punto, que ya no se lo puede controlar. Con el paso del tiempo el ejercito y la cultura militar se apoderaron del país. Esto es militarismo, nada que ver con racismo. Concuerdo con que en esta práctica hay mucho de lo que Berardi llama "ferocidad" o "crueldad". Pero ello no se deriva de una postura racista sino de una combinación de miedo, militarismo y mesianismo, que han enceguecido a la sociedad israelí. En todo caso, es sólo una cuestión semántica.

-¿Cómo se siente un israelí humanista viviendo hoy en Israel?

-Me siento un israelí exiliado o expatriado en mi propio país. Resido en Jerusalén, en la misma ciudad en la que vivo ya más de 50 años, y aparentemente continúo mi vida como si nada hubiera cambiado, pero me siento ajeno a todo lo que me rodea. Más que ajeno, avergonzado. Esta disonancia, debo admitir, no es nueva -ya hace mucho que este país me asfixia-, pero desde el 7 de octubre no queda ningún denominador común que me ate a él y no quiero ser cómplice de las barbaridades que este gobierno está cometiendo en Gaza, en Cisjordania y en el sur del Líbano. En las últimas décadas, bajo la conducción de la derecha nacionalista, este país ha experimentado un acelerado deterioro, ha alcanzado niveles de declive que antes parecían inconcebibles, incluso en mis peores pesadillas. El ataque de aquel maldito sábado 7 de octubre marcó un punto de inflexión en el que se derrumbaron las últimas (pocas) barreras morales y éticas que todavía quedaban en el país. No puedo eludir la sensación de que no es este el país con el que soñé cuando emigré de Argentina, hace ya 55 años, y no me cabe duda de que no es el país al que aspiraron los profetas de Israel cuando predicaban por la paz, la solidaridad y la justicia social. El país ha marchado por mal camino y opto por una pendiente que conduce a un precipicio. En realidad, como historiador, soy conciente de que este fenómeno no es nuevo. Indicios que fueron acumulándose desde los albores de la historia israelí están dispersos a lo largo y a lo ancho de esta tierra. Pero en estos días, más que nunca constatamos que, lamentablemente, este país está sucumbiendo a la par de los vecinos palestinos. Israel se está enterrando en las arenas de Gaza. Me resulta sumamente doloroso pronunciar una afirmación de esta naturaleza. Por eso, a diferencia de aquellos analistas que aspiran a que la realidad confirme sus teorías, yo afirmo con suma sinceridad: ¡Ojalá me equivoque!