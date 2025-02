El asfalto platense no tuvo descanso, en plena ola de calor bonaerense, recibiendo una buena cantidad de vehículos en la apertura de las TC Pick Up y su telonera, TC Pista Pick Up. El máximo referente puso las cosas en orden y así Juan Pablo Gianini (Ford) se anotó la primera victoria del año que promete acción con grandes nombres del TC incorporándose a las camionetas.

Es el 7° Campeonato Argentino de TC Pick Up, aunque lanza su octava temporada teniendo en cuenta el "torneo de presentación" disputado en 2018. Juampi Gianini se coronó en diciembre como tetracampeón de la especialidad (2019, '20 '21 y '24), comenzando de forma impecable otra defensa frente a Mariano Werner, quien ganó la pulseada del 2023. En tanto que el consagrado del 2022, Omar Martínez, ya retirado de las pistas, maneja su propio equipo con novedades entre los pilotos.

Hubo 19 anotados en la clase mayor acompañados por 21 'chatas' de la clase menor, TC Pista Pick Up (TCPPK). A pesar del poco tiempo de trabajo entre la última carrera del ejercicio anterior y el inicio del 2025, el número de TCPK mejoró con estrenos y retornos que aumentarán conforme avance el calendario. Por ejemplo, habrá que esperar una carrera más para ver a Agustín Canapino en la categoría, con una Chevrolet S10 en la que trabaja el Canning Motorsport, el mismo equipo con el que estará dentro del Turismo Carretera a partir de la semana próxima, en Viedma. Otro que podría llegar en el corto lapso es Julián Santero, reinante campeón del TC, esperando que termine de acomodarse el nuevo equipo, Fispa Corse, fundado junto a Mauricio Tucci luego de absorber equipamiento del disuelto LCA Racing.

Imponente frente del modelo RAM que debutó con Javier Jack | Prensa ACTC

Hubo cinco regresos, como el de Mauricio Lambiris con una Nissan del Alifraco Sport que montó el único motor "sano" del uruguayo, el mismo que será revisado esta semana en Venado Tuerto por el Maquin Parts Racing para ser reutilizado en el Mustang de TC. Los otros nombres que están de vuelta en las camionetas son Nicolás Impiombato, Leandro Mulet, Diego Azar y Juan José Ebarlín. En tanto, los dos que tuvieron su primera experiencia absoluta en la división son Ignacio Faín, campeón de TCPPK, con una Ford Ranger del Gurí Martínez Competición y Matías Frano, campeón 2019 del TC Pista Mouras, ahora con una Ranger de su escudería, Frano Race. Por último, también hubo novedades con los vehículos, ya que corrió por primera vez la RAM Rampage construída por el Di Meglio Motorsport para el manejo de Javier Jack. Es el séptimo modelo representado en la categoría.

El "1" se estrenó a lo grande

El tetracampeón logró su 18° triunfo en PickUp | Prensa ACTC

Con un áurea imperceptible, la formidable partida del cuatro veces campeón, Juan Pablo Gianini, marcó una especie de esfera de seguridad en torno a su Ford Ranger. Habiendo largado a la par, Mariano Werner metió la trompa de su Toyota Hilux por el lado izquierdo –el externo– del amplio curvón que caracteriza la primera parte del Autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, pero poco pudo hacer. Tan difícil fue sostener la ilusión de la batalla que el entrerriano cedió terreno y lo superó Tomás Abdala (Ford Ranger) y, unos metros después, el aguerrido Germán Todino (Toyota Hilux). Lo que siguió fue un ritmo tirano del tetracampeón de Salto, con un ejemplo de administración del caucho en el caluroso domingo. "Gianini tenía muy buena puesta a punto, al principio íbamos bien pero después de las cinco primeras vueltas no pude seguirlo", contó Abdala, representante de Lobos, luego de culminar el compromiso en segundo lugar a pesar de un extraño ruido que evidenció el diferencial.

Werner intentó remontar pero no logró quitar del medio a Todino, por lo que fue alcanzado y superado magistralmente, y en un solo intento, por Agustín Martínez. El hijo de Omar "Gurí" Martínez, corriendo dentro del equipo familiar, también doblegó al "Gaucho" de Rivera, Todino, para acceder al podio en el inicio del certámen. "Dejamos todo, aunque al principio cuidé los neumáticos por el calor y después aprovechamos que se molestaron Todino y Werner", remarcó el joven paranaense. Justamente, las temperaturas fueron parte fundamental del fin de semana y por ello trabajó Gianini en un reglaje de carrera que controle el consumo del neumático, facilitado por el retraso de su archirrival. "Estoy feliz de volver a ganar desde el principio del año. Sabía que Mariano (Werner) iba a intentar por fuera en la primera curva, pero se metió Tomi (Abdala) y cambió la carrera. Hubiese sido lindo pelear más con Mariano", admitió el vencedor, que lidera el campeonato con 45 puntos, sobre Abdala (41,5) y Martínez (38), pensando en el 2do encuentro, el 23 de marzo en el mismo autódromo.

Dibujó la carrera perfecta

Martínez dominó del semáforo y a la bandera de cuadros | Prensa ACTC

Alejandro Martínez, hermano del arquero de la selección, Emiliano "Dibu" Martínez, remató a su favor la 2da fecha de la categoría menor del ascenso. En su novena participación dentro del TC Pista Mouras consiguió imponerse de punta a punta con el Ford Falcon del Abdala Racing. "Yo la miraba por televisión, agradezco a la ACTC por abrirme las puertas para correr", lanzó en su primer comentario como vencedor, delante de Nicolás Jaime (Dodge) y Juan Pablo Alberti (Chevrolet). En TC Mouras celebró por primera vez Eugenio Provens (Dodge), del Galarza Racing, esperando continuar así el 2 de marzo en la 3ra fecha anual.