El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, destacó la alianza entre lo público y lo privado, y aseguró que junto al empresariado se puede delinear una mejor oferta que corresponda a las carreras que resultan imprescindibles actualmente, y que están vinculadas con los sectores de servicios, producción y áreas clave de economía del conocimiento.

El mandatario hizo estas consideraciones en una reunión que mantuvo con más de 50 empresarios y empresarias para discutir la oferta educativa que tendrá el Polo Tecnológico que se inaugurará en marzo en la localidad turística de San Lorenzo.

Sáenz sostuvo que con la puesta en marcha de un nuevo polo tecnológico se brindará la posibilidad a jóvenes y adultos para capacitarse en distintas líneas de trabajo. Con ese fin participaron representantes de las cámaras de Comercio y Turismo, Comercio Exterior, Minería, Proveedores Mineros, Sociedad Rural, Unión Industrial, de Desarrolladores, el Consejo Económico Social y empresas de Telecomunicaciones, combustibles, de servicios, entre otros.

El gobernador dijo que para desarrollar una mejor oferta educativa "es fundamental" que el empresariado exprese "qué tipo de carreras son las que hoy podemos, desde el Estado, acompañar en esta nueva oferta académica que vamos a darle a los chicos". Sáenz se refirió a la concepción que su gestión tiene del Estado: "no debe ser una bolsa de trabajo, no debió ser nunca una bolsa de trabajo, pero para eso necesitamos también darle a cada uno de ustedes lo que necesitan para que esto no suceda", dijo.

Después de manifestar su deseo de "trascender" como un gobernador que gestionó, dijo que para que la provincia crezca se necesita "estar todos juntos, independientemente de las barreras políticas". “Nuestra forma de trabajo es esta: articulando entre el sector público y privado, compatibilizando los criterios para que nuestra Salta crezca”, señaló al abrir el encuentro.

Consideró asimismo que “este es el camino correcto, trabajar en equipo. Nuestro compromiso es con el futuro de los salteños”. Señaló que el "gran desafío es dejar un legado de obras emblemáticas, trascender con proyectos que sigan generando oportunidades para las generaciones venideras. No nos conformamos con administrar el presente, por eso aún en momentos difíciles, seguimos gestionando”, manifestó.

El objetivo del encuentro entre el Ejecutivo provincial y el grupo de empresarios fue para definir los perfiles profesionales necesarios de acuerdo a la demanda de los sectores de servicios, producción y otras áreas clave de la economía del conocimiento. Para ello se vuelve imprescindible la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (Upateco), creada en 2022 y cuyo rector es Carlos Morello. Es ahí donde Sáenz deposita la gestión de una oferta educativa enfocada en lo "socioeconómico".

Con ese norte la institución ofrece "formación técnica y de oficios flexible y de alta calidad, adaptada a las necesidades locales y regionales de Salta", con el fin de "potenciar el desarrollo socioeconómico de la provincia a través de la creación de oportunidades laborales tangibles para sus habitantes, contribuyendo así a la reducción de la brecha de inequidad social", señala el organismo.

Tras el encuentro en San Lorenzo, Carlos Morello afirmó que el gobierno trabaja mancomunadamente con el empresariado de cada región para asegurar que la oferta de servicios sea la adecuada en cada caso. Y agregó que “este año se seguirá ampliando la oferta educativa, ya que además de San Lorenzo, la universidad de los salteños tendrá también presencia próximamente en Orán, General Mosconi y Cafayate”.

Las propuestas

Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, expresó que de acuerdo a lo dialogado, la oferta académica se centrará en carreras y cursos de vanguardia, adaptados a las necesidades y demandas del mercado laboral actual, priorizando áreas que mencionaron los empresarios para mejorar los servicios en general.

En tanto, el intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, recalcó que el Polo “garantizará que nuestros vecinos de San Lorenzo y zonas aledañas puedan estudiar en su lugar de origen y apostar a carreras innovadoras".

Los empresarios coincidieron en que es muy importante el trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado para la capacitación con una propuesta superadora. “No hay nada más importante que la educación, la profesionalización y la capacitación constante por lo que desde el lado privado nos ponemos a disposición para el crecimiento de la educación en Salta”, expresaron.

Durante la reunión los empresarios expresaron que se requieren personas capacitadas en administración con tecnología, choferes, electricistas, técnicos electromecánicos, habilidades blandas, inglés y comunicación, manejo de maquinaria agrícola, biotecnología para la producción del poroto y reciclado. También propusieron capacitaciones en producción de cueros vegetales, formación en topografía, manejo de drones, soldaduras, sostenibilidad que abarque toda la cadena de valor y oficios básicos como: mantenimiento y limpieza, servicios de mozos, recepcionistas y atención al público.

Más centros

El Polo Tecnológico de San Lorenzo será el segundo de estas características en la provincia, ya que en octubre del año pasado se puso en marcha del Hub Tecnológico de Vaqueros, el primer Centro de Alto Rendimiento de Robótica. Y ya esta en ejecución un tercer Polo Tecnológico, puesto que a mediados de enero finalizó la convocatoria a consultoras para la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra Polo Tecnológico Salta Global. El gobierno provincial ya obtuvo el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (Bid) y la garantía nacional para realizar este proceso.

El denominado Polo Tecnológico Salta Global (PTSG) se levantará en el norte del municipio de Salta, sobre las avenidas Bolivia y Robustiano Patrón Costas, en un terreno de 47.838,78 m2 de superficie. Estará constituido por cuatro sectores con sus respectivos edificios y contará con infraestructura interna propia: redes de agua, cloaca, electricidad y pluvial, calles, veredas y espacios verdes.