El senador nacional del interbloque de UxP, Oscar Parrilli, se refirió al debate que se avecina en la Cámara Alta sobre la posible suspensión de las PASO para este 2025, adelantó cuál va a ser su posición y que pasará con el bloque opositor después de la división en Diputados que se reflejó al dar este debate.



El senador se mostró crítico sobre la iniciativa del Gobierno y adelantó que este martes el bloque de Unión por la Patria definirá una postura. “Mi postura personal es que el peor sistema es el que se cambia permanentemente", aseguró.

En declaraciones a la 750, Parrilli sostuvo que, al contrario, “la vigencia” del mismo sistema a lo largo de las elecciones es lo que garantiza la “transparencia”. “El sistema vigente garantiza eso. Las PASO han sido útiles para terminar con lo que muchas veces se habla con la idea de la designación de candidatos a dedo”.

Pero, criticó, en la actualidad el Gobierno de Milei quiere ir nuevamente a un sistema que favorece a un sector que ellos tanto criticaron en campaña, caracterizó bajo el manto fastial de “la casta”.

En este sentido, Parrilli recordó que las PASO “se crearon en 2009 para evitar que las cúpulas de los partidos pongan los candidatos y la ciudadanía no participe". "Me parece que este hecho de suspenderlas lo único que hace es mostrar que se usan los sistemas electorales a favor de la cúpula de los partidos y no en favor de la ciudadanía”, dijo el senador.

“Tanto hablan de la casta y es la que termina ordenado el sistema electoral en su beneficio. Es una invención que tiene el Gobierno de Milei para poder tener el dedo y poder licitar los candidatos a dedo sin la participación de la ciudadanía”, sostuvo el hombre de mayor confianza de Cristina Kirchner.

Finalmente, sobre la postura de UxP tras la votación partida en Diputados, dijo: “La libertad de acción se va a resolver en la reunión de bloques. Yo respeto a los que votaron por la suspensión”.

Pero se distanció: “Creo que es un error y no es una buena señal política. Porque decimos que el sistema electoral va a ser el que convenga en cada momento a la dirigencia política. Creo que eso no es lo que la sociedad está esperando de nosotros”.