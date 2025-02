"La verdad es que es un infierno todo lo que estamos viviendo". Así describió una vecina de Mallín Ahogado, un paraje ubicado a poco más de 10 kilómetros del centro de El Bolsón, la situación que atraviesa la localidad rionegrina tras casi dos semanas de incendios.

"Tenemos estudiantes y familias evacuadas. Tenemos familias con pérdidas parciales”, relató la directora de la escuela “Costa Del Río Azul”, Mónica Dip, en diálogo con la 750.

En Mallín Ahogado el fuego llegó y avanzó de forma descontrolada, siguiendo el ritmo de los vientos cambiantes de la zona. Por eso, explicó Dip, los trabajadores de la escuela se pusieron a trabajar para ver cómo ayudar a las familias. “La prioridad la van a tener estas 28 familias con pérdidas totales", detalló.

“Desde el primer día que estamos viendo de articular con otras organizaciones. Algunas familias no se quieren ir del lugar y están viviendo en carpa. Estamos yendo con alimentos porque no tienen dónde cocinar. No tienen luz. Nosotros tampoco tenemos luz, pero tenemos pantallas solares. Hay una demanda muy grande”, agregó.



Para eso, continuó Dip, los vecinos están juntando dinero para donar a las familias damnificadas. Se puede hacer a través de sus redes sociales y a los alias de cada una de las familias afectadas o a través de la cooperadora, con una ayuda al alias “fauna.tigre.música”.

Por su lado, Maximiliano López, voluntario rescatista desde El Bolsón, explicó que ya llevan diez días de fuego en la zona y con una escalada de intensificación en las últimas horas producto de las altas temperaturas y los fuertes vientos.



“Eso provocó que diferentes focos se volvieran a activar y se produjeran situaciones de mucho peligro. Estábamos en el lugar intentando dar una mano, intentando apagar focos de fuego y tuvimos que irnos porque se puso muy peligroso”, detalló.

“No sé cuántos vecinos hay evacuados, pero sí sé que pidieron en muchos lugares. Muchos que viven en zona de riesgo. Todas esas cosas se nos escapan. Son lugares con poca o sin señalar. Pasamos muchas horas trabajando y no nos enteramos de nada”, cerró.