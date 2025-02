En este continuado de fútbol que es el Torneo Apertura 2025, la pelota no para. Y este martes, la quinta fecha arranca con cinco partidos. Barracas Central y Central Córdoba de Santiago del Estero abrirán la jornada desde las 17.45 (TNT Sports). Desde las 20, jugarán Boca-Independiente Rivadavia (TNT Sports) en la Bombonera y Estudiantes-Banfield en La Plata (ESPN Premium) y a las 22.15 cerrarán Tigre-Racing en Victoria (ESPN Premium) y Belgrano-Aldosivi en Córdoba (TNT Sports). Hay un consuelo: según los pronósticos, bajará la temperatura diez grados, no hará tanto calor y jugar e ir a las canchas no será el suplicio que fue este fin de semana.









Tres días despues de haber perdido con Racing en Avellaneda, Boca (5 puntos) deberá dar la cara ante su público, preocupado por otra campaña por debajo de lo esperado y por incorporaciones que todavía no han despegado. Una de las que mejor anduvo, el chileno Carlos Palacios no será de la partida (ni siquiera está concentrado) porque sufrió un episodio gástrico que le provocó una deshidratación. Por lo demás, el técnico Fernando Gago evalúa rotar en todas las líneas y modificar la base de los que jugaron ante la Academia. Los mendocinos suman ocho puntos, tres más que Boca y resultan peligrosos de visitante: en esa condición le ganaron a Newell's y a Belgrano con buenas actuaciones de su volante Luis Sequeira y del colombiano Sebastián Villa. El partido pinta complicado para los xeneizes.

Tambien luce complicada la noche para Racing (9) que deberá hacerse fuerte en Victoria donde Tigre (6) superó a Vélez y a Unión. Despues de un paso en falso ante Estudiantes, el equipo de Gustavo Costas lució repuesto frente a Boca y tratará de dejar una buena imagen a una semana de su partido ante Botafogo de Río de janeiro por la ida de la Recopa Sudamericana. Es posible que por eso, Costas mueva algunas piezas.









En paralelo con Boca, Estudiantes (8) tratará de ratificar la potencia de su localía ante Banfield (7). El Pincha venció en su estadio a Unión y Racing, empató de visitante con Huracán e Independiente Rivadavia y es candidato al título aunque desde abril tendrá que afrontar la Copa Libertadores. Banfield, por su parte. viene de sufrir un empate sobre la hora ante Belgrano, pero está en zona de clasificación a partir de un equipo juvenil que todavía se está ensamblando.









A la espera de la confirmación del regreso de Ricardo Zielinski a la dirección técnica y con un nuevo interinato mientras tanto de Norberto Fernández, luego del despido de Walter Erviti, Belgrano, con apenas dos puntos producto de dos empates con Huracán y Banfield, tiene en Córdoba una oportunidad inmejorable de ganar su primer partido ante Aldosivi (0), que se reforzó como pudo, perdió los cuatro partidos que jugó hasta aquí y parece candidato a sufrir para mantener la categoría. Habra que comprobar si la salida de Erviti luego de su breve ciclo de cuatro fechas, colaboró a descomprimir un clima que se había puesto muy denso en Belgrano.









Por último y en el juego de primera hora de este martes, Barracas (7), que viene de ganarle a Aldosivi en Mar del Plata, recibirá en la cancha de Arsenal de Sarandí, al renovado Central Córdoba de Santiago del Estero (9), que, con un plantel diferente al que ganó la Copa Argentina, pero con la mano de Omar Defelippe en la dirección técnica. está tercero en la zona A y el viernes pasado, le ganó 2 a 0 a Newell's y hasta pudo haberlo goleado.