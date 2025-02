Javier Milei decidió asumir la absoluta responsabilidad en la defensa de su cuestionado esquema cambiario y dedicó las últimas horas --prácticamente desde el mismo viernes 7 hasta este lunes-- a mostrar todo su armamento para proteger su principal herramienta electoral con vistas a octubre, dispuesto a arrojar por la borda a quien se le oponga. "No vamos a devaluar, de ninguna manera", reiteró en dos reportajes televisivos y en una nota de opinión con su firma publicada en el fin de semana. Atacó y descalificó a Domingo Cavallo, hasta no hace tanto su admirado ex ministro de Economía (de Carlos Menem y de Fernando De la Rúa), por diferencias que éste planteó con respecto a las medidas cambiarias. Y echó a su hija, Sonia Cavallo, del cargo de representante argentina en la ONU sin disimular que era una represalia por los dichos de su padre.

La nota de opinión publicada la semana pasada por Domingo Cavallo en su blog, parece haberle dolido al presidente de la Nación a un grado tal que lo llevó a descargar munición pesada y con ataques reiterados para defenderse. "Existe una apreciación real exagerada del peso que puede estimarse en alrededor del 20%", había escrito Cavallo, "que crea preocupación en sectores agropecuarios exportadores, y otros industriales que compiten con la importación".

Esto, además, dicho en el contexto de una disputa del gobierno con el sector agroexpotador, luego de una quita de retenciones temporal a las ventas externas de granos y oleaginosas que no provocó el anticipo de liquidaciones que el ministro de economía le había pronosticado a Milei.

Según trascendidos de fuentes oficiosas, el viernes hubo un fuerte encontronazo entre el presidente y Luis Caputo a raíz de este mal trago, que se suma además a la demora en un acuerdo de refinanciación con el FMI más un desembolso de más de 11 mil millones de dólares, que a esta altura muchos ponen en duda.

Durante la entrevista que dio por A24 durante la mañana de este lunes, aseguró que "el acuerdo con el Fondo está muy avanzado y sólo le falta el moño", agregando que el mismo incluye el desembolso de "fondos frescos, sin incrementar la deuda".

“Ese dinero va a cancelar deuda con el Banco Central, la deuda no varía y fortalece el balance del BCRA”, explicó, revelando que ese será el argumento del Gobierno para evitar que el acuerdo con el FMI pase por el Congreso. Una falacia difícil de sostener: el Tesoro nacional toma nueva deuda pero cancela otra anterior, con lo cual Milei asume que la movida es neutra. Como si fuera lo mismo deberle al FMI que al Banco Central.

La ley de fortalecimiento de sostenibilidad de la deuda, promovida por el ex ministro Martín Guzman, en su artículo 2 dispone que "todo programa de financiamiento u operación de crédito públuico realizados con el FMI, así como tambiéncualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente". Y esta ley está vigente.

Las dudas sobre el avance de las negociaciones con el FMI se originan en que la última misión del órgano de crédito internacional, que visitó el país en los últimos días de enero, cuestionó el uso de reservas internacionales para compensar las tendencias alcistas en la plaza cambiaria bursátil (CCL y dólar MEP) y expresó su preocupación por la evolución del tipo de cambio real durante el año (con un crawling peg del uno por ciento mensual) y sus consecuencias en el balance cambiario.

Sin embargo, al ser consultado en la entrevista de A24 si el Fondo estaba reclamando algún cambio en la política cambiaria, MIlei resopondió: "En absoluto. La política cambiaria está en la órbita de la soberanía nacional"

La inquietud que provocan en el gobierno estos cuestionamientos explican cierto grado de alteración que se observa en la reacción oficial. A Cavallo, Milei lo tildó de "impresentable", y aseguró que “este programa (refiriéndose al actual) es mucho más exitoso que la convertibilidad". Unas horas después, despedía a Sonia Cavallo de su puesto en Naciones Unidas.

En el mismo reportaje en A24 descalificó al titular de la Anses por referirse a una reforma previsional supuestamente en estudio, de la cual había dado detalles el funcionario en una entrevista del domingo. "La reforma jubilatoria no es parte de la discusión en este momento, no está en la agenda", afirmó Milei. Horas después, el titular de Anses era reemplazado en su cargo.

Y no sólo eso: el presidente de la Nación manifestó además por la tarde su molestia por el reportaje en A24, asegurando que había sido víctima de boicot, de interferencias en el sonido que salía al aire y de ruidos molestos en el estudio de la emisora donde se realizó la entrevista.