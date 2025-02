"Dicen que mi hermana tiene una guillotina. Bueno, sí, tiene una guillotina. Si usted hace algo en contra de los parámetros que nosotros defendemos, guillotina", afirmó vehemente el presidente Javier Milei en una entrevista el lunes por la mañana. Usó esa imagen para justificar el despido de Ramiro Marra de La Libertad Avanza, pero se lo veía molesto. Había dado la entrevista para asegurar que no tiene planeado devaluar. Ese instrumento lo volvió a usar durante la tarde, cuando en otra entrevista (esta vez radial) justificó los de dos funcionarios: Mariano de los Heros, titular de Anses, y la hija de Domingo Cavallo, Sonia Cavallo, embajadora argentina ante la OEA. El motivo por el que despidió a estos funcionarios, sin embargo, no tuvo que ver con el argumento de "hacer algo en contra de lo que él y su hermana defienden", como supuestamente ocurrió con Marra. De los Heros fue expulsado por adelantar cómo será la reforma previsional que están trabajando en Casa Rosada. En tanto, Cavallo fue eyectada por el mismo motivo que la habían designado: ser la hija del exministro de Economía durante el menemismo. El problema fue que Cavallo tuvo el tupé de "torpedear el plan económico" y por eso Milei lo describió como un "impresentable" y despidió a la hija.

“La agenda la determino yo, no un funcionario de segundo orden”, justificó el Presidente después de despedir a De los Heros. En su lugar, ingresará como titular de la ANSES Fernando Bearzi, quien hasta hoy se desempeñaba como titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS). Es un hombre cercano al ministro de Economía Luis Caputo. Bearzi está vinculado a Noctua Partners II LP, una firma offshore con sede en Islas Caimán que tuvo entre sus gestores a Caputo. Cavallo, en tanto, todavía no tiene un reemplazo definido según aseguran desde el Ejecutivo.

En lo que va del gobierno de Milei ya despidió a 119 funcionarios de su gestión. De los Heros, en particular, no llegó a cumplir el año al frente de la Anses ya que había ingresado a fines de febrero de 2024 en reemplazo de Osvaldo Giordano. "Voló por los aires, como corresponde”, se jactó el Presidente de la Nación en una entrevista radial después de despedir a De los Heros y añadió: "Lo eché porque no tenía por qué hablar de un tema que no está en agenda. ¿A título de qué?".

El ahora extitular de la Anses había dicho en un programa de televisión que iba a haber una reforma previsional antes de fin de año, que “el que no llega a los 30 años de aportes, no tiene derecho a la jubilación”. También confirmó que en marzo será el fin de las moratorias y anticipó, además, que en la reforma previsional estaban pensando incorporar la creación de una "Prestación de Retiro Proporcional". No es distinto a lo que los funcionarios más cercanos al Presidente repiten desde el comienzo de la gestión por los pasillos de la Casa Rosada, sin embargo, lo que molestó a Milei es que De los Heros ponga en la agenda pública un tema tan sensible que podría perjudicar su imagen.

Cuando Milei vio el lunes por la mañana que las declaraciones de De los Heros habían llegado a las tapas de los diarios, el mandatario llamó a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello y de manera tajante le dijo que le pida la renuncia o lo eche. El Presidente en ningún momento dijo que lo que había dicho De los Heros era falso, sino que para él “la reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral". "Eso corre por cuenta del titular de Anses, eso no es lo que está en carpeta, es decir, hasta que usted no arregle el problema previsional, no puede ir con el tema previsional", había dicho cuando le consultaron en la primera entrevista del día por los dichos del entonces funcionario.

En Balcarce 50 nadie dice que no se vaya a avanzar con la reforma previsional, sino que aclaran que a Milei le molestó que se adelante el debate de una reforma que él considera "de tercera generación". Primero, argumentan, vendrá una reforma laboral más fuerte que la que ya fue aprobada en la Ley Bases y, en el oficialismo adelantan que eso se podría llegar a anunciar en el discurso del primero de marzo que Milei dará en el Congreso para la apertura de sesiones ordinarias.

"Hay que ingresar a millones de laburantes informales al trabajo formal para después hacer la previsional", argumentan en el oficialismo y dicen que eso lo lograrán "ayudando al empleador", mediante, por ejemplo, la incorporación del "sistema Uocra" para que cada trabajador se pague su propio fondo de despido y así liberar al patrón de esta responsabilidad. "El sistema jubilatorio como está ahora no se sostiene", repiten.

"Tengo el 40 por ciento del segmento de la mano de obra en el sector informal. Es un disparate, primero tengo que corregir los desequilibrios que nos dejó el kirchnerismo cuando nos robaron las jubilaciones”, agregó Milei y explicó "es mucho más urgente hoy pasar a la economía formal los informales, o sea, eso a usted le permitiría duplicar los recursos y automáticamente usted puede duplicar las jubilaciones. Entonces me parece que ese es un problema más interesante a resolver".

Luego, el mandatario aclaró que, de todos modos, este gobierno mediante la ley bases y el decreto 70/2023 ya está llevando a cabo "muchas medidas para flexibilizar el mercado laboral para facilitar la contratación de trabajo", y, para finalizar, disparó sobre De los Heros "se toma el atrevimiento de hablar de un tema que no es de la agenda política. Modificar mi agenda de reformas me parece una falta de respeto".

El encargado de oficializar la salida fue el vocero presidencial Manuel Adorni: "Se le ha solicitado la renuncia al titular de Anses Mariano de los Heros. Lo reemplazará Fernando Bearzi", escribió. A él se sumó Pettovello, que en sus redes agregó: "En el día de hoy, se solicitó la renuncia del titular de Anses, Dr. Mariano de los Heros. Asumirá el cargo de director ejecutivo Fernando Bearzi, quien hasta la fecha se desempeñaba como subdirector".

Horas antes, Adorni había sido el encargado de realizar otro anuncio: el despido de la embajadora argentina ante la OEA, Sonia Cavallo. Al comienzo de su día de furia el Presidente también había despotricado contra su padre, Domingo Cavallo. Después de llamarlo "impresentable", dijo que la diferencia entre su gestión y la actual es que "él no tenía equilibrio fiscal y nosotros sí", y sentenció que "este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad".

La furia de los hermanos Milei y la guillotina tuvo su máxima explosión en el poco más de un mes que lleva el año. Milei dijo que la definición de "ejecutar" a Ramiro Marra la tomaron su hermana, el jefe de gabinete Guillermo Francos y el asesor sin cargo Santiago Caputo porque el excandidato a jefe de gobierno porteño "estuvo desconectado de lo que hacía La Libertad Avanza en la Ciudad y votó a favor de un presupuesto que implicaba aumento de impuestos". A él también se sumó en la lista de "ejecutados" de Karina el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini y el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.

Los cambios, sin embargo, no parecen haber llegado a su fin. Uno de los vicejefes de gabinete, José Rolandi, camina por la cuerda floja y no son pocos los que adelantan que a él también "se le viene la guillotina". Tanto la hermana del Presidente, Karina Milei como su ladero, Eduardo "Lule" Menem, lo tienen entre ceja y ceja porque creen que le pasa información a su exjefe, Nicolás Posse, y hasta ya pensaron su reemplazo. Quieren poner en ese lugar a Sebastián Pareja, armador de LLA en la Provincia de Buenos Aires. Por ahora, Rolandi resiste. "Hoy no lo van a echar", decían en los pasillos de la casa de gobierno el lunes por la noche dejando entender que sus días están contados.