Como ocurre cada vez que se ven, el diálogo entre la Unión Industrial (UIA) y el ministro de Economía, Luis Caputo, se transforma en un diálogo de sordos, donde cada uno dice lo que le preocupa y lo que necesita, sin considerar que dijo el otro. No fue la excepción la visita que el ministro hizo ayer a la sede de Avenida de Mayo, donde Caputo avisó que quieren bajar impuestos y los industriales se quejaron de los niveles de actividad y el ingreso de importados. Los conducidos por Daniel Funes de Rioja fueron, incluso, un paso más allá al diagnosticar algo que el Gobierno parece no querer ver: "la industria no quiere protección ni condiciones especiales sino igualdad de oportunidades para competir frente a un mundo convulsionado en materia comercial”, precisó el titular de la entidad.

Por medio de un comunicado, la UIA aseguró que "la agenda del encuentro se basó en la importancia de reducir el “costo argentino” para equilibrar las condiciones internas frente a la importación, evitando la competencia desleal". Durante el mitin, las autoridades destacaron los resultados alcanzados en materia de equilibrio fiscal y comercial, la normalización de la deuda comercial, la reducción de la inflación y la brecha cambiaria, entre otros.

Luego de loos dichos de Funes antes apuntados, Caputo aseguró que “este Gobierno está a favor de la industria y del sector privado. Nuestro equipo está siempre abierto al diálogo y a recibir propuestas”, y agregó que “el Gobierno vino a bajar impuestos, en consecuencia necesitamos también el esfuerzo de las provincias y los municipios para reducir tasas e ingresos brutos”.

La UIA indicó que tras la corrección de los desequilibrios fiscales y externos, el desafío es la recuperación de la actividad industrial que tuvo una caída de 9,4% del producto industrial durante 2024 y la pérdida de 30 mil puestos de trabajo. Además señaló que más del 46% del costo de los bienes industriales corresponde a impuestos y que el sector industrial es el que más aporta a la recaudación y el empleo, con 1.2 millones de trabajadores formales, generando dos empleos indirectos por cada puesto directo. Por último destacaron que los precios de la industria estuvieron 50 puntos porcentuales por debajo del IPC durante 2024.

La UIA planteó una hoja de ruta a favor de mejorar la competitividad argentina en el corto y mediano plazo, que tiene como puntos destacados en materia tributaria la devolución de saldos a favor acumulados en impuestos nacionales con especial énfasis en Impuesto Pais, IVA y reintegros de exportación; permitir el cómputo del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios como pago a cuenta de Impuesto a las Ganancias e IVA en un 100% para las PyMES y también con un esquema para grandes industrias, de forma potenciar a los sector formales, y la eliminación de derechos de exportación para las manufacturas de origen industrial (MOI), en un contexto de fuerte competencia global y suba de aranceles.

A nivel legislativo, la UIA pidió Impulsar el Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y mientras se avanza, un esquema de amortización acelerada para la industria (en particular para PyMis), y la reducción del costo laboral no salarial: contribuciones patronales a cuenta de IVA para el sector industrial intensivo en trabajo.

Frente a la competencia desleal, las autoridades solicitaron utilizar de manera ágil el nuevo esquema antidumping; fortalecer los controles aduaneros para evitar el contrabando e implementar una mesa de seguimiento para formalizar y minimizar el impacto del comercio ilegal.En el cierre del encuentro se acordó seguir trabajando en conjunto para mejorar la competitividad de las industrias nacionales mientras continúa el proceso de ordenamiento macroeconómico. Acompañaron a Luis Caputo, el secretario de Coordinación Productiva de la Nación, Pablo Lavigne, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.