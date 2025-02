Mariano Soso asume la encrucijada que define su destino en el club. El técnico necesita que Newell’s se imponga esta tarde ante Defensa y Justicia pero se ve forzado a pensar también en el clásico del domingo. Por eso preserva hoy a Ever Banega y Gonzalo Maroni pero no mucho más. La Lepra vuelve a cambiar la forma de juego y sale a la cancha con línea de cuatro en el fondo para recibir a un rival con rendimiento ascendente en el Apertura.

El presente de Newell’s es lamentable. Soso no fue despedido después de la derrota con Central Córdoba en Santiago del Estero porque hoy la Lepra debe recibir a Defensa y Justicia a las 17.45 y el domingo a las 17 espera por Central. La dirigencia no tiene tiempo para más cambios (el club tuvo seis técnicos en 2024) y debe asumir toda la responsabilidad de tener en el banco a un entrenador que se muestra desorientado y con mínimas chances de seguir en el cargo la semana que viene.

Pero Soso no puede preservar muchos jugadores para el domingo porque en verdad en Newell’s no está claro quiénes son titulares y quiénes suplentes. Lo que tiene claro el técnico es que a Banega lo necesita en cancha el domingo y hoy no lo pone ante los de Florencio Varela. En su lugar aparecerá David Sotelo. Y Joaquín Plaza jugará por Maroni, otro de los jugadores que ya piensa en Central. En defensa, además, habrá lugar para Alejo Montero por Fernando Cardozo y Alejo Tabares por Luciano Lollo. El hincha leproso se encontrará con una formación donde predominan los juveniles y los refuerzos que el club sumó provenientes del ascenso.

El rival viene de igualar con Deportivo Riestra pero superó un mal inicio de temporada con derrota ante Banfield con victorias consecutivas ante Aldosivi y Central Córdoba, respectivamente.

Newell’s: Navas; Montero, Jacob, Salcedo, Tabares; Sotelo, Regiardo, Herrera; Silvetti, Plaza, Funez. DT: Mariano Soso.

Defensa y Justicia: Bologna; Cannavo, Balanta, Ferreira, Soto; Maximiliano González, Schamine, Francisco González, Molinas; Togni, Osorio. DT: Pablo de Muner.

Arbitro: Pablo Dóvalo

Cancha: Coloso del Parque

Hora: 17.45

TV: TNT Sports