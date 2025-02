El Manchester United atraviesa uno de sus peores momentos institucionales y futbolísticos. En este contexto, donde las críticas hacia los dirigentes, el entrenador y jugadores se multiplican, al argentino Lisandro Martínez también le cayeron algunos reproches. En este caso, con un agregado: el reproche lo hizo Paul Scholes, estrella de los Diablos Rojos, quien apuntó por las lesiones del defensor. El campeón del mundo no guardó silencio y respondió con una chicana: "Cómo le duele al mufa este", lanzo Licha en Instagram, aunque luego borró el posteo.

Consultado respecto al presente del club inglés, Scholes no solo mencionó la posibilidad de que el equipo descienda a la segunda división -ya que actualmente se ubica en el decimotercer puesto de la Premier League, a doce puntos de la zona roja-, sino que también cuestionó el nivel de varios futbolistas. Entre sus críticas se refirió al rendimiento de Lisandro Martínez, señalando que su nivel no es el requerido para ser campeón en Inglaterra: "Incluso cuando está bien físicamente, no es lo suficientemente bueno para ganar la Premier League", sostuvo el exmediocampista multicampeón con los "Diablos Rojos".





Estos comentarios no pasaron desapercibidos para el campeón del mundo, quien decidió responder de forma contundente en una publicación de TyC Sports, dejando un mensaje picante: "Cómo le duele al mufa este, lo tirás en Argentina y no sobrevive", comentó "Licha".

A las horas, el posteo fue borrado.

Difícil momento

Martínez atraviesa un difícil momento personal luego de sufrir una grave lesión en la derrota del Manchester United ante Crystal Palace por 2-0, el pasado 2 de febrero, donde dejó la cancha en camilla y entre lágrimas.

Unas horas después se confirmó la noticia de que el argentino sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, por lo que deberá someterse a una cirugía y enfrentará una recuperación de entre seis y ocho meses. Esto significa que se perderá el resto de la temporada con el Manchester United y las Eliminatorias del Mundial 2026 con la Selección argentina.

La lesión de "Licha" se convirtió en un problema para los “Diablos Rojos”, que pierden a un defensor clave en un momento crítico, como para el entrenador argentino Lionel Scaloni, quien había consolidado la dupla central junto a Cristian Romero, que tampoco se encuentra en su máximo nivel debido a una reciente lesión en los isquiotibiales.