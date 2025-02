Sergio Hernández volverá al ruedo. Por más que no tenía pensado dirigir, el exentrenador de la Selección Argentina de básquetbol fue anunciado como nuevo técnico de Flamengo y viajará este viernes a Brasil, donde será presentado, aunque recién hará su estreno el viernes 28, después de las ventanas de selecciones clasificatorias para la Americup.

"No tenía pensado volver a dirigir. Por el momento de la temporada y por cómo venían las cosas. Un día por la mañana recibí un mensaje del director deportivo del Flamengo contándome la situación. No lo tenía pensado, pero no le iba a decir que no al Flamengo", explicó Oveja en declaraciones a Uno Contra Uno radio.



"Es un equipo poderoso en la Champions y en el básquet brasileño. Viene de ganar el Súper 8, segundo en Brasil, clasificar de ronda y nadie esperaba la salida del entrenador. Por suerte, tuve la chance de sumarme a un club tan poderoso", completó Hernández, que reemplazará a Gustavo de Conti, el entrenador que comandaba a Flamengo desde 2018. Será su segunda experiencia en el básquetbol brasileño, ya que dirigió a Uniceub, club con el que salió campeón de la Liga Sudamericana en 2013.



El debut de Hernández, de 61 años, será el viernes 28 ante Pato, aunque el entrenador argentino seguramente estará presente este sábado cuando Flamengo se mida ante Unifacisa. Ese encuentro, al igual que el de este jueves ante Fortaleza, será dirigido por el interino Fernando Pereira. En el plantel de Flamengo se reencontrará con el base Franco Balbi y el pivot Tayavek Gallizzi, dos jugadores que dirigió en su paso por la Selección Argentina.