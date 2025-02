"Segura y Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos…", le dijo Diego Maradona a Julio César Toresani tras el partido que marcó la vuelta del Diez a La Bombonera como futbolista de Boca en octubre de 1995. Este miércoles, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, emuló esa frase del mejor jugador de todos los tiempos al decirle "Segura y Habana" al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.



El picante cruce se dio en el marco del debate en Diputados del proyecto denominado "Ficha Limpia", que busca impedir las candidaturas de aquellas personas que tengan una condena de segunda instancia por delitos como corrupción, entre otros, luego de una acalorada discusión motivada porque Menem no lo dejaba interponer a Martínez una cuestión de privilegio fuera de los plazos donde se trataban esos planteos.

"No es una interrupción, es una cuestión de privilegio contra usted, presidente", le dijo el legislador peronista al riojano, a lo que Menem contestó: "hemos votado que las vamos a ordenar en tandas, usted no va a manejar el recinto, diputado".



Luego, Martínez insistió: "no me quite la palabra. Deme la palabra, presidente, es contra usted por lo que acaba de hacer. Está totalmente equivocado, déjeme hacer la cuestión de privilegio porque en el momento en el que me está negando la palabra está yendo contra mis privilegios".

La respuesta del titular de la Cámara Baja fue tajante al reiterar que "hay un orden, el pleno es soberano, ha votado un plan de labor y lo vamos a cumplir porque lo ha votado más de la mitad de este recinto". "No quiera desordenar el debate", sentenció, para no darle la palabra al diputado de UXP.

Pero lo más fuerte pasó minutos después, cuando Martínez se acercó al estrado de Menem. Tras un intercambio de palabras, al diputado opositor se le escuchó decir "donde sea, en Segurola y Habana. Dale, pero dame la palabra", parafraseando a Maradona.



Mientras el legislador peronista volvía a su banca, el presidente del cuerpo legislativo le pidió silencio llevando su dedo índice a los labios.

Como siempre, Milei se subió al ring en las redes

"Delirio total", sintetizó el presidente Javier Milei en su cuenta de X luego de que los medios publicaran el cruce entre Menem y Martínez.

"Ahí están los que acusan de violentos y de discurso de odio a todos los que no piensan como ellos…", agregó el mandatario tuitero que se la pasa horas en la red social de su amigo Elon Musk.

