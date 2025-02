Sr. Daniel Parisini, prefiero dirigirme así a usted porque cómo que me suena feo decirle Gordo Dan y tampoco voy a decirle estimado por razones obvias.

El tiempo me dio la razón, y no solo eso, me quedé corto al pedir que los votantes de tu presidente Milei fueran coherentes y no se acercaran al comedor ya que no iba a alcanzar para todos (todas y todes, aunque te repugne el inclusivo).

Ahora ya nadie se acerca porque la inmensa mayoría de los comedores de nuestra Patria están cerrados, como sabes el gobierno que vos defendés piensa que los que trabajamos en los barrios, con los mas pobres somos delincuentes, gerentes de la pobreza con la cual nos enriquecemos y dejan pudrir los alimentos antes de que llegue a los comedores.

En ese momento armaste un show invitando a un asado en la zona de Libertad donde vivo y trabajo y prometiste seguir "colaborando" algo que, puedo estar mal informado, no hiciste.

Te recuerdo tus declaraciones a radio Rivadavia:

"Gracias a toda la gente que donó (paréntesis el altruista Galperin entre ellos), para que esto sea posible, y tenemos todavía más fondos, por ahí repetimos el asado o lo destinamos a los comedores y a los merenderos que queden cerca del comedor del Padre Olveira, van a ir para contener a esa gente" y también te recuerdo que dijiste que "cuando el estómago cruje de hambre no se puede negar un plato de comida a nadie".

Creo que estarás al tanto del precio de la carne y de que estamos en mínimos históricos de consumo, no solo de carne, sino de leche, de lácteos...

¿Sabes lo que eso significa? que nuestra gente está pasando hambre aunque ustedes hablen de milagro económico.

Lo veo cada día, seguramente vos no lo ves ni de lejos.

Antes de ustedes, hay que reconocerlo, no estábamos en la gloria pero al menos si no te alcanzaba podías ir al comedor...

Será posible, no digo asado, ¿buscar la forma de que a los más humildes de nuestra Patria le llegue un poco de carne, de leche, de alimentos?

Si no quieren hacerlo con las organizaciones sociales pueden, por poner un ejemplo, imitar a la Provincia de Buenos que entrega una caja de alimentos llamada "mesa bonaerense" a cada familia que lleva sus hijes a la escuela pública (a pesar de los muchos millones que el Estado Nacional le roba al no transferir lo que le corresponde).

Porque mucha Misa, mucho influencers, mucha fuerza del Cielo pero con eso no se come.

Y hablando de Misa, ya que soy cura te invito a la que presido en la Capilla Enrique Angelelli y compañeros Mártires (asesinados por la dictadura y beatificados por el Papa Francisco) uno de estos próximos domingos y te invito a qué me invites a la tuya, así podemos conocernos personalmente.

Podríamos aprovechar y discutir lo que en esa entrevista dijiste sobre mi persona "este hombre ama más a Marx que a Jesucristo".

La verdad que justamente por mis valores cristianos no soy ni marxista, ni capitalista, soy justicialista.

Aunque seguramente para vos, como para tu presidente, no sea más que un hijo de puta zurdo de mierda.

Te dejo la inquietud y la propuesta.

Ojalá se de.