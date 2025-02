CORTAFUEGOS ► El FestiBalde reunirá colaboraciones para los brigadistas que combaten el fuego en El Bolsón, con shows de Quiero Vale Cumbia, Tamboor, Alinamisma, Ramiro Abrevaya, Eli.Almic, Perro Segovia y muchos más, en Páramo Cultural ► El festival Buenos Aires le Canta a la Patagonia recaudará fondos para los damnificados por el fuego, con Barbi Recanati, Islas de Caras, Tom Quintans, Lucy Patané, Shaman Herrera, Clara Cava, Mailén Pankonin, Fradi, Mujercitas Terror o Sofía Viola, entre muchísimos otros shows, todo en Camping y con cuatro valores de entradas para elegir con cuánto ayudar ► También el Club Cultural Matienzo tendrá su festival a beneficio: Salvemos la Comarca Andina, con Santi Adano, Luigi Escalante & Octavio Suñé, Lola Taba, Julián A. Pico (Las Sombras), Vuelta en Falso, Milviernes, Leo Santoro y Lucas Galiñanes ► Y para el sábado 22/2, Morrison Club Cultural ya prepara su Festival Solidario por la Comarca Andina, con presentaciones de Claudia Puyó, Kubero Díaz, Jorge Durietz, Tronor y Max Álvarez y la Zapada.

PANTALLAZOS ► Atención que el festival Cosquín Rock (sábado 15 y domingo 16/2) se podrá seguir por streaming, vía Disney+ ► Por otro lado, un especial de DirecTV recupera la mítica saga de shows acústicos MTV Unplugged, con sets de Charly, Spinetta, Soda Stereo, Nirvana, Shakira, The Cure, Aterciopelados o Illya Kuryaki & the Valderramas ► Además, el cineclub VHS Manía arma doble función con el piloto de Jem & the Holograms + la peli Gremlins 2 (sábado 15/2, Casa Alsina) ► Y si estás para series, debutó la animación fungi Efectos colaterales (Adult Swim) y se viene Espartanos, una historia real, sobre el equipo argentino de rugby carcelario (miércoles 19/2, Disney+).

MIRÁ QUÉ VIVOS ► El Plan de la Mariposa soltó su disco en directo Correntada (vivo en Buenos Aires), documento de su paso por el escenario del Movistar Arena ► Mientras que Autocine compartió Ganas de volver (en vivo desde Buenos Aires), con 13 canciones de sus 20 años de trayectoria grabadas en su show de 2024 en Lucille.

DE VISITANTE ► Se confirmaron las visitas de los reggaeros chilenos Gondwana (1/3, XLR Club), el cantante urbano español Quevedo (19/6, Movistar Arena) y el cantante y guitarrista colombiano Juanes (28/10, Movistar Arena) ► Además, por el éxito en la convocatoria, Evaristo Páramos (La Polla Records, Gatillazo) tendrá que hacer su show del 24/4 en el Estadio Abierto Malvinas Argentinas, en lugar de en el cubierto del mismo nombre.

COVER ME ► Satur sigue cortando singles, en este caso con un cover de Sweet Lies Believer, de Compañero Asma, que se suma al catálogo del sello indie Satélite de Amor, dedicado a la edición de singles ► Además, Lila Frascara y Jamaica Reggae Cuts unieron fuerzas para registrar versión de Koop Island Blues, de los suecos Koop; y, en plan autoversión, Munay Ki Dub metió remezcla de su canción Warning, de 2019, virada al dub electrónico bajo teclas y comandos del productor Micronomade Dub ► Y también salen tributos en vivo a The Smiths y The Cure, por Los Esmirlos (sábado 15/2 en Pétalos de Sol, Córdoba); y a Soda Stereo, por El Cuarto Soda (sábado 15/2 en XLR Club, San Miguel).

ESTAMOS EN OBRAS ► El dúo lechuguero del diablo de la escudería Blender sale de gira: después de su paso por el Teatro Astros de la calle Corrientes, el combo Ruffo & Ruocco lleva su espectáculo de trasnoche catódica y delirio controlado a Mar del Plata (sábado 15/2, Sala Radiocity/Roxy/Melany), La Plata (domingo 16/2, Teatro Metro), Córdoba (21/2, Studio Theater) y Rosario (22/2, Plataforma Lavardén).

ME GUSTA EL ARTE ► Hasta el 10/3 podés participar en la convocatoria del Premio Arthaus Artes Visuales 2025, con colaboración del Museo Nacional de Bellas Artes para categoría video, que repartirá más de $5 millones en premios ► También en Arthaus, mientras tanto, sigue la muestra Sin título, del colectivo Mondongo, con recorridos acompañados de miércoles a domingos a las 18, hasta el 6/4 y gratis.





